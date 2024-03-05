Φάμελλος για διαρροή emails: Σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται με τα θέματα του κράτους δικαίου

Το ζήτημα της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ευρωβουλευτή της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου έθεσε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που έγινε σήμερα με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνο Μενουδάκο.

«Ζητήσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία να συναντήσουμε σήμερα τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γιατί είχαμε καταγγελίες και στο κόμμα μας, αλλά και πολλά δημοσιεύματα, σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ευρωβουλευτή και υποψήφια ευρωβουλευτή της ΝΔ, την κυρία Ασημακοπούλου, κάτι που δημιουργεί σοβαρότατους προβληματισμούς για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και για τη χρήση τους, όπως και για την αξιοπιστία και τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και γενικότερα από την Πολιτεία», σημείωσε σε δήλωσή του ο Σ. Φάμελλος, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε την αντιπροσωπία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα από την Αρχή.

«Διατυπώσαμε την πεποίθησή μας ότι έχουμε μπροστά μας ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται με τα θέματα του κράτους δικαίου, των συνταγματικών προβλέψεων και ακόμα και με τα ζητήματα διενέργειας των ευρωεκλογών και της επιστολικής ψήφου. Ζητήσαμε από την Αρχή, την οποία σεβόμαστε απολύτως ως θεσμό, να επιταχύνει την έρευνα και να δώσει απαντήσεις», συνεχίζει ο Σ. Φάμελλος, ζητώντας επίσης «απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία, διότι δεν έχει γίνει ακόμη ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα εξής ερωτήματα: «υπάρχει αξιοπιστία στις βάσεις δεδομένων», «ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα», «ποιος τα διαχειρίστηκε» και «για ποιο λόγο αυτά αξιοποιήθηκαν για ψηφοθηρικούς σκοπούς».

«Πιστεύουμε ότι αντίστοιχες απαντήσεις πρέπει να δώσει και η Δικαιοσύνη. Διότι οι πολίτες πρέπει να έχουν υψηλό αίσθημα δικαίου για την κοινωνία μας. Πρέπει να ενισχύεται η δημοκρατία μας κι όχι συνεχώς να απαξιώνονται οι συνταγματικές προβλέψεις, να απαξιώνονται οι θεσμικές προβλέψεις και να έχουμε σοβαρά προβλήματα στο κράτος δικαίου της χώρας μας», σημειώνει και καταλήγει:

«Απαιτούνται απαντήσεις σε πολιτικό επίπεδο. Απαιτείται ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Απαιτούνται απαντήσεις και από τη Δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

