ΓΓ ΥΠΕΣ: Ουδέποτε απενεργοποιήθηκε η η πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου

«Ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο», δηλαδή «το Υπουργείο Εσωτερικών να απενεργοποίησε την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας epistoliki.ypes.gov.gr» επισημαίνει κατηγορηματικά ο γεν. γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Αθανάσιος Μπαλέρμπας σε διευκρινιστικές δηλώσεις του, σχετικά με ανακριβείς αναφορές για τη λειτουργία της πλατφόρμας της επιστολικής ψήφου, «κυρίως από στελέχη της αντιπολίτευσης και μερίδα του Τύπου.»,

Συγκεκριμένα ο κ. Μπαλέρμας επισημαίνει ότι «οι αναφορές περί μη ασφαλούς λειτουργίας - και όχι περί απενεργοποίησης, όπως λανθασμένα ανέφερε μία μικρή μερίδα του Τύπου - αφορούσαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση apodimoi.gov.gr. Ωστόσο, προσθέτει η λειτουργία αυτής της διεύθυνσης τερματίστηκε - και συνεπώς σταμάτησε να διαθέτει και το σχετικό πιστοποιητικό ασφαλείας - στις 28 Ιουλίου 2023, την ημέρα δημοσίευσης του νόμου 5044/2023 με τον οποίο ήρθησαν όλοι οι περιορισμοί για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 29 Ιουλίου 2023, τέθηκε σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα apodimoi.ypes.gov.gr στην οποία θα φιλοξενούνταν η πλατφόρμα για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2024 ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου, υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση epistoliki.ypes.gov.gr, η οποία έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, έχοντας καταγράψει έως την Τρίτη 5 Μαρτίου πάνω από 23.000 εγγραφές Ελλήνων εκλογέων από 94 διαφορετικές χώρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.