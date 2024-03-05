«Ο κ. Αρβανίτης προσπαθεί ανεπιτυχώς να αναδιπλωθεί μετά την κατακραυγή για τη χθεσινή του αποκάλυψη, ότι συνετέλεσε καταλυτικά τόσο στο κατάπτυστο ψήφισμα κατά της Ελλάδας, όσο και στο επίμαχο άρθρο που συνδέει τις παρατηρήσεις του ψηφίσματος με την αναστολή κονδυλίων για τη χώρα μας» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός.

«Ο κ. Κασσελάκης που δήλωνε υπερήφανος για τη δουλειά του κ. Αρβανίτη δεν έχει πει λέξη μετά την σοκαριστική παραδοχή του ευρωβουλευτή του».

«Η κυνική παραδοχή ενός ευρωβουλευτή που ψηφίστηκε από τους Έλληνες πολίτες προκειμένου να μάχεται για τα συμφέροντα της χώρας του, ότι πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια δυσφήμισής της και μείωσης της χρηματοδότησής της, σε συνδυασμό με την προκλητική αφωνία του κ.Κασσελάκη, δείχνει με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ τα καθήκοντα των ευρωβουλευτών: Πρώτα το κόμμα και η φθορά της κυβέρνησης, ακόμη και όταν γίνεται ζημιά στην Πατρίδα» πρόσθεσε ο κ. Ρωμανός.

Πηγή: skai.gr

