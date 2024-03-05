Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνο Μενουδάκο θα έχει στα γραφεία της Αρχής, στις 14.00μμ, αντιπροσωπεία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. «μετά το μείζον πολιτικό πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις καταγγελίες σχετικά με την αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας από ευρωβουλευτή της ΝΔ σε απόδημους Έλληνες ενόψει των ευρωεκλογών και σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων».

Στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με επικεφαλής τον Σωκράτη Φάμελλο, θα συμμετέχουν επίσης η τομεάρχης Εσωτερικών, Γιώτα Πούλου, ο τομεάρχης Δικαιοσύνης, Αλέξανδρος Αυλωνίτης και ο τομεάρχης Διαφάνειας Παύλος Πολάκης.

Την Αρχή Προστασίας Δεδομένων επισκέφτηκε, επίσης, σήμερα το πρωί και ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Αρχής, Κωνσταντίνο Μενουδάκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.