Το αργότερο αύριο η αγωγή της Μαρέβας Γκραμπόφκσι κατά της Έλενας Ακρίτα

Μέσα στις επόμενες ώρες, πιθανότατα αύριο, θα κατατεθεί η αγωγή της συζύγου του πρωθυπουργού Μαρέβας Γκραμπόφσκι σε βάρος της βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα.

Χθες από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση: «Σε συνέχεια της χθεσινής συκοφαντικής ανάρτησης της Βουλευτού Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα, το περιεχόμενο της οποίας επανέλαβε και σήμερα, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη θα προβεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στις απαραίτητες νομικές ενέργειες κατά το αστικό και ποινικό δίκαιο, με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και της προσωπικότητάς της.

Θεωρούμε αυτονόητο πως το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα αποδεχθεί την άρση της ασυλίας της κυρίας Ακρίτα, προκειμένου να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς της».

Σήμερα η Έλενα Ακρίτα επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία γράφει ότι δε θα κάνει το «χατίρι» στον κ. Μητσοτάκη που «προσπαθεί, όπως κάνει πάντα, να στρέψει την πολιτική ατζέντα από το έγκλημα των Τεμπών», ενώ καλεί την κυβέρνηση να αποφασίσει εάν «η επίθεση είναι πολιτική ή προσωπική».

Η ανάρτηση της κ. Ακρίτα:

«Και κάτι τελευταίο για τη μήνυση. Επειδή δεν πρόκειται να κάνω το χατίρι του κ. Μητσοτάκη που προσπαθεί, όπως κάνει πάντα, να στρέψει την πολιτική ατζέντα από το έγκλημα των Τεμπών, να βάλω τα πράγματα στη θέση τους και δε θα επανέλθω αν δεν προκληθώ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, με τη συγκάλυψη, τις υποκλοπές, τις κλοπές προσωπικών δεδομένων και τα σκάνδαλα της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης από την Μεταπολίτευση και μετά.

Πάμε λοιπόν.

🔺Στο ΒΗΜΑ και στην ΕΣΤΙΑ θα κάνετε μήνυση ή μπα;

🔺Ζήτησα αμέσως άρση ασυλίας. Ο Καραμανλής πότε θα ζητήσει;

🔺Αφού το θέμα είναι «οικογενειακό» κι όχι πολιτικό, γιατί ανακοινώνει το πρωθυπουργικό γραφειο τη μήνυση και όχι ο δικηγόρος της κ. Μητσοτάκη; Γιατί δεν βγαίνει μπροστά ο δικηγόρος που την εκπροσωπεί αλλά βάζει μπροστά τον άντρα της;

Κατάχρηση εξουσίας λεγεται αυτό αλλά δεν το μάθατε από μένα.

🔺Ή η «επίθεση» είναι πολιτική, ή είναι προσωπική. Αποφασίστε.

🔺Είστε και άσχετοι, μόνο σεξισμός δεν είναι αυτό. Θα ήταν αν σχολίαζα το φύλο, την ηλικία, την εμφάνιση. Αντιθετα, θέτω μόνο πολιτικά ερωτήματα: τα 40 ακίνητα, το σπίτι του Βολταίρου, το κοινό #νοτ πόθεν εσχες.

🔺Έχω τα έγγραφα που αποδεικνύουν πώς αποκτήθηκε και το τελευταίο τούβλο που έχω στην κατοχή μου.

Εσείς για τα 40 ακίνητα;

🔺Πρέπει να επαναφέρουμε για τα πολιτικά πρόσωπα το Πόθεν και να μην κρυβόμαστε πίσω από το Έσχες.

🔺Θα έρθει και ο πρωθυπουργός μάρτυρας. Καλώς να ορίσει. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η παρουσία του, άλλωστε καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβαται. Ή μήπως όχι;

🔺Όταν έρθει η υπόθεση στα δικαστήρια, μην αρχίσετε να ζητάτε τη μια αναβολή μετά την άλλη. Να βγουν όλα στο φως.

Αυτά και τέλος. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθούμε όταν η χώρα μας βυθίζεται στη διαπλοκή, στη συγκάλυψη εγκλημάτων, στη φτώχεια στην ανέχεια και στην απελπισία.

Και αυτό θα πράξουμε. Δεν θα σάς αφήσουμε σε χλωρό κλαρί.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.