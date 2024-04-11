Σκληρή απάντηση στις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο Μega, έδωσαν κυβερνητικές πηγές.

«Αρκεί να δει κανείς άλλη μια συνέντευξη του κ. Κασσελάκη για να διαπιστώσει ότι αυξάνεται και η αλαζονεία του και ο επιθετικός τρόπος με τον οποίο μιλά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πιέζεται να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις» σχολίαζαν οι κυβερνητικές πηγές για τη συνέντευξη του κ. Κασσελάκη.

«Κάθε φορά πάντως που αναφέρεται στα της οικονομίας και στο πού θα βρει τα χρήματα για να εφαρμόσει το πρόγραμμα των 40 δισ. που έχει ανακοινώσει, οι οικονομολόγοι θα πρέπει να απομακρύνονται από τις τηλεοράσεις» σχολίαζαν.

Τέλος, προσέθεταν, ως προς τις νέες του διαστρεβλώσεις γύρω από τη σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού για τα περί «μονταζιέρας» και «ξυλολίου» στα Τέμπη, παραθέτουμε τις σημερινές απαντήσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

«Δημοσιογράφος: Επειδή αναφέρθηκε το πρωί στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, άφησε ανοιχτό, το τρένο να μετέφερε στην τραγωδία των Τεμπών το ξυλόλιο και είπε ότι δεν γνωρίζει πώς διέρρευσαν οι λεγόμενες «μονταρισμένες συνομιλίες». Θα ήθελα ένα σχόλιο γι΄ αυτό.

Π. Μαρινάκης: Δεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι θεωρεί ότι όλα αυτά είναι αναπόδεικτα και θεωρίες συνωμοσίας. Όμως, οτιδήποτε και να είναι, όπως πολύ σωστά επισήμανε, όλα αυτά θα τα αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Δεν θα τα αποφασίσει κανένας άλλος, πέραν της Δικαιοσύνης. Καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, αλλά αποφάσεις για όλα τα επιμέρους ζητήματα και συνολικά για μια υπόθεση παίρνει η Δικαιοσύνη. Και αυτό νομίζω ότι χρειάζεται η χώρα μας, πολιτικούς, οι οποίοι να σέβονται τη διάκριση των εξουσιών και να μην προδικάζουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Τώρα, ως προς το ζήτημα της περιβόητης μονταζιέρας, επανέλαβε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, μπορεί να είναι και εκατοντάδες πλέον φορές, ότι άλλο πράγμα αν υπήρξε κακώς μια διαρροή, άλλο πράγμα αν μια συνομιλία από τις 15 βγήκε αλλοιωμένη, όπως φάνηκε από τις επόμενες ημέρες, άλλο πράγμα αν υπήρχε αλλοίωση στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Είπε και πάλι ο Πρωθυπουργός -το έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλοι μας- ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι απλά δεν υπήρξε. Γιατί και οι συνομιλίες όλες βγήκαν σωστές, δηλαδή πλην μίας που δεν είχε βγει σωστή τις επόμενες ημέρες, ακόμη και από τη Δημόσια Τηλεόραση και από όλα τα sites και από τα sites που αναδημοσίευσαν την πρώτη συνομιλία ή δημοσίευσαν την πρώτη συνομιλία και την ίδια ημέρα είχε γίνει γνωστή η ομιλία του σταθμάρχη. Άρα, δεν μπορούσε να υπάρξει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης στο ζήτημα του ανθρώπινου λάθους, που φαίνεται ότι είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι, πέραν των άλλων πτυχών. Τη συζήτηση σκοπίμως η Αντιπολίτευση την πάει αλλού. Το επίμαχο, το επίδικο εδώ, δεν είναι αν υπήρξε μια αλλοιωμένη συνομιλία την πρώτη ημέρα. Προφανώς τη μεθεπόμενη ημέρα, η ίδια συνομιλία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτή που είχε εμφανιστεί την πρώτη ημέρα, από όλα τα Μέσα. Κανείς, δηλαδή, δεν πήγε να κρύψει κάτι. Το επίδικο είναι αν κάποιος είχε λόγο ή δόλο να παραπλανήσει την κοινή γνώμη για το ανθρώπινο λάθος. Αυτό είχε λυθεί. Αυτό το ζήτημα είναι ένα τελειωμένο ζήτημα. Κανένας δεν θα μπορούσε καν να το κάνει αυτό, γιατί ήταν δεδομένη η συνδρομή του ανθρώπινου λάθους. Αυτά είναι τα δεδομένα και νομίζω ότι πλέον έχουν εξηγηθεί επαρκώς σε όλους.

Δημοσιογράφος: Τον ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό για τα Τέμπη και αναφέρθηκε σε θεωρίες συνωμοσίας, για το μπάζωμα, όπως είπε, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο και τα αποδίδει στον κ. Κασσελάκη και στον κ. Βελόπουλο. Όμως, τα περισσότερα από αυτά έρχονται και από τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων και από τις δηλώσεις των συγγενών. Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν δίνει μια απάντηση για όλα αυτά; Δηλαδή, πότε ενημερώθηκε και από ποιον για την εκχωμάτωση, όπως αναφέρει ο ανακριτής και το μπάζωμα, το οποίο αναφέρεται. Πότε άκουσε ο ίδιος και από ποιον τα ηχητικά που τεκμηριώνουν κατ΄ αυτόν το ανθρώπινο λάθος, τις πρώτες ώρες. Και τέλος, θα θέλαμε μια απάντηση -επιμένω στο ερώτημα του συναδέλφου- για το αν δηλώνει και σήμερα βέβαιος ο κ. Μητσοτάκης για το περιεχόμενο της επίμαχης αμαξοστοιχίας…

Π. Μαρινάκης: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για θεωρίες συνωμοσίας. Μίλησε για θεωρίες, οι οποίες δεν έχουν καμία απόδειξη, πρώτον. Δεύτερον, είπε -το ξαναλέω- ότι η κάθε επιμέρους πτυχή ερευνάται από τη Δικαιοσύνη και όποια γνώμη και να έχει οποιοσδήποτε, την απόφαση για κάθε επιμέρους πτυχή και τη συνολική απόφαση τη λαμβάνουν οι αρμόδιοι δικαστές και εισαγγελείς. Υπάρχει ανακριτής, υπάρχει εισαγγελέας και εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης και σε αναβαθμισμένο, μάλιστα, επίπεδο, επίπεδο εφετών. Τρίτον, ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει για όλα αυτά σε συνεντεύξεις, στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Συνεχώς απαντάει και έτσι έχει καθήκον να κάνει. Από εκεί και πέρα, καθένας αξιολογεί αυτή την απάντηση. Από εκεί και πέρα -το είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός- το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον πόνο των συγγενών, να εργαλειοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο για να κάνουν πολιτική, δεν σημαίνει ότι εμείς στρεφόμαστε κατά των συγγενών. Έχουν δικαίωμα και στην οργή και στην αγανάκτηση και στη διατύπωση κατηγοριών και στο οποιοδήποτε αίτημα, ως διάδικοι, σε μια διαδικασία. Αλίμονο αν το αμφισβητούσαμε αυτό το δικαίωμα. Όμως, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πάνω σε αυτή την τραγωδία, πάνω σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, προσπαθούν να κάνουν πολιτική. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Η τοξικότητα εκεί έγκειται. Στο ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πάνε να κάνουν καμπάνια με πανό, με συνθήματα, με εκδηλώσεις, πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία. Τι να κάνουμε τώρα; Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ, ούτε πρόκειται να το κάνουμε, αλλά είναι δεδομένο. Άλλο, λοιπόν, πράγμα οι συγγενείς, τα αιτήματά τους, η οργή τους και άλλο πράγμα οι πολιτικές δυνάμεις. Οι πολιτικές δυνάμεις αποφάσισαν να εργαλειοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι και να πουν, έχει αποτυπωθεί πλήρως».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.