Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 32,1% στην εκτίμηση ψήφου για τις ευρωεκλογές δείχνουν τα ευρήματα της δημοσκόπηση της Οpinion Poll για το ACTION 24. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη Βόρεια Ελλάδα, παίρνοντας το προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, η Ν.Δ διατηρεί διαφορά 17.1% του δεύτερου ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζεται με 15%, σύμφωνα με τη σφυγμομέτρηση της Opinion Poll. H Ν.Δ υποχωρεί κατά 2.3% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα πριν είκοσι μέρες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αύξηση κατά 1.6%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει στασιμότητα με ποσοστό 12.4% (12.5%), η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ενισχύεται παραπέρα με επίδοση 10.7% (10.1%). Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ από 0.9% σε 2.6%, ενώ ταυτόχρονα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ μειώνει την διαφορά από το ΠΑΣΟΚ από 2.4% σε 1.7%.

Τα υπόλοιπα κόμματα σημειώνουν τα εξής ποσοστά: Κ.Κ.Ε 8.5% (9.4%), ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2.6%(2.5%), ΝΙΚΗ 3.7% (4.3%) , ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3.7% (2.9%) ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 3.2% (2.8%), ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΛΟΒΕΡΔΟΣ 3% (2.9%), ΜΕΡΑ 25 1.3% (1.9%), ενώ για πρώτη φορά εμφανίζεται και η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 1.4%.

Η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί, μακράν του δεύτερου, το πρώτο πρόβλημα που αναφέρουν οι πολίτες , αν και φαίνεται μια μικρή μείωση με 49.1% έναντι 55.1%. Ακολουθούν η Οικονομία με 26.3% ( 28.6%), η εγκληματικότητα ψηλά με 25.9 % (21.6%) , η κατάσταση στο ΕΣΥ με 13.7% (19%), το επίπεδο των μισθών με 9.5%, η κατάσταση στην Παιδεία με 9.3% ( 11.4%) η λειτουργία της Δικαιοσύνης 9.1%, η ανεργία με 7.7% (10.7%) κ.λ.π

Το 20% δηλώνει ικανοποιημένο από τα μέτρα της Κυβέρνησης για την ακρίβεια με το 80% να έχει αντίθετη άποψη. Πρόκειται για χαμηλή επίδοση αν και υπάρχει μια μικρή αύξηση κατά 2.6% σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν 17.6%.

Μόνο το 19% εμφανίζεται ικανοποιημένο από την Πολιτική και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στα θέματα εγκληματικότητας/ παραβατικότητας. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 80%.

Το 61.7% διαφωνεί με την πρόταση του Σ. Κασσελάκη για προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Την υιοθετεί το 34.3% ( 60.7% ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ). Στα κομματικά ακροατήρια πλειοψηφικά τάσσονται υπέρ αυτής στον ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ.

Το 59% δεν υιοθετεί την άποψη του Σ. Κασσελάκη ότι υπάρχει περίπτωση νοθείας στις Ευρωεκλογές και ότι θα πρέπει να διεξαχθούν με την παρουσία ξένων επιτηρητών. Την υιοθετεί το 36.1% ( 60% εντός του ΣΥΡΙΖΑ) . Στα κομματικά ακροατήρια πλειοψηφικά τάσσονται υπέρ αυτής στον ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΝΙΚΗ και ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός: Στο 33,9% ο Μητσοτάκης, μονοψήφια οι υπόλοιποι

Στην δημοφιλία των Πολιτικών Αρχηγών προηγείται ο Κ. Μητσοτάκης με 37.2% (37.6%) και ακολουθούν ο Δ. Κουτσούμπας με 35.6% (33.7%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 35% (28.4%) , ο Ν. Ανδρουλάκης με 30% (28.9%), Α. Λοβέρδος με 27.9% (29.8%), Κ. Βελόπουλος με 27% (27.6%), Σ. Κασσελάκης με 26.9% (23.2%) Α. Χαρίτσης με 19% (18.8%), Δ. Νατσιός με 10.9% (13.8%) και Β Στίγκας με 6.2% (7.5%). Τις συγκριτικά πιο σημαντικές αυξήσεις δημοφιλίας παρουσιάζουν η Ζ. Κωνσταντοπούλου και ο Σ. Κασσελάκης.

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης και ο κανένας εμφανίζονται με την ίδια επίδοση της τάξης του 33.9%. Ο Κ. Μητσοτάκης χάνει 2.1% , ο ΚΑΝΕΝΑΣ αυξάνει και αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα την ισοπαλία. Οι άλλοι Πολιτικοί Αρχηγοί ακολουθούν με μικρές αυξομοιώσεις με τις εξής επιδόσεις και τη σειρά που αναφέρονται : Σ. Κασσελάκης 8.5% (8%), Κ. Βελόπουλος 6.6% (5.3%), Ν. Ανδρουλάκης 6.2% (6.1%), Δ. Κουτσούμπας.

Πηγή: skai.gr

