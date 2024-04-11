Κασσελάκης: Απολύτως εφικτό να κερδίσουμε στις ευρωεκλογές, σίγουρα πρώτοι στις βουλευτικές 

Καλεσμένος στην εκπομπή LiveNews του Mega ήταν το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης, είχε υποδεχθεί τον Νίκο Ευαγγελάτο στο καίνουργιο σπίτι του στο κέντρο.



«Πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να κερδίσουμε. Αν δεν είμαστε (πρώτοι) στις Ευρωεκλογές θα είμαστε στις βουλευτικές» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.



«Το 52% της αποχής δεν είναι απολιτίκ είναι απογοητευμένοι» σχολίασε. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στους επόμενους δύο μήνες, μπορεί να φέρει εμάς πρώτο κόμμα» σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.



Στο ερώτημα αν χάσει με 10 μονάδες, αν θα είναι αποτυχία απάντησε «Όχι». «Αυτός ο πήχης ‘’5 πάνω δέκα κάτω’’ είναι μικροπολιτική σκοπιμότητα» τόνισε.



«Εμείς συναντάμε κύμα από τους ανθρώπους το οποίο δημοσκοπικά φαίνεται με καθυστέρηση. Το κλίμα υπέρ του πρωθυπουργού άρχισε με την εργαλειοποίηση του φράχτη. Δεύτερον χρησιμοποίησε TikTok και κέρδισε τους νέους» εκτίμησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



«Δεν θέλει να πάρει αποστάσεις από εμάς ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πολύ ικανοποιημένος από την πορεία που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ακόμα ο Στέφανος Κασσελάκης.



«Τον Αλέξη Τσίπρα τον αγαπάω. Κι αυτός με αγαπάει. Όλα αυτά έχουν αναλυθεί. Το συνέδριο μίλησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο συμπαγής από ποτέ. Και κάθε μέρα βελτιωνόμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στις προτάσεις του για την ΕΛΑΣ ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε ότι «κάτι δεν πάει καλά στην Αστυνομία. Πρέπει να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη. Η ηγεσία της Αστυνομίας πρέπει να επιλέγεται από τη Βουλή. Να ενισχύουμε την Αστυνομία της γειτονιάς. Η ανθρώπινη ζωή είναι η πρώτη μας μέριμνα. Αν χρειαστούν προσλήψεις να γίνουν. Δε μπορούμε να θυσιάσουμε την ανθρώπινη ζωή για μικροπολιτικούς λόγους».



«Ό,τι είναι το νομικό πλαίσιο να επιτρέπεται» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης. Το όπλο πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή. Αν κάποιος άλλος οπλοφορεί, πρέπει να επεμβαίνει ο αστυνομικός με το όπλο του. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Το βασικό είναι στην πρόληψη» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.



Για τα πανεπιστήμια σχολίασε ότι «πρέπει να υπάρχει το αυτοδιοίκητο. Οι φοιτητές και η Σύγκλητος να διαλύσουν την κατάληψη. Πρέπει να ρωτήσουμε για ποιο λόγο υπάρχει η κατάληψη. Αν ο λόγος είναι ο βανδαλισμός πρέπει να υπάρχει κάποια επέμβαση (από την αστυνομία).



«Στους βανδαλισμούς δεν είμαι υπέρ, δεν είναι κουλτούρα μου» διευκρίνισε.



«Επειδή λέμε για εργαλειοποίηση και μας είχαν πει βδέλλες και ότι υποκινούμε βία, σήμερα το μεσημέρι άκουσα τον πρωθυπουργό να αλλάζει στάση στο θέμα του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας… ο πρωθυπουργός είχε μια αλλαγή 180 μοιρών» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης για τα Τέμπη, και έδειξε ένα απόσπασμα με παλιές δηλώσεις του πρωθυπουργού.



«Ο πρωθυπουργός είπε ψέματα στον ελληνικό λαό» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης. «Δεν σας λέει αν γνώριζε το πρωί του μπαζώματος των Τεμπών, αν το γνώριζε. Είναι δυνατόν να μην γνώριζε αν θα μπαζωθεί»; αναρωτήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης.



«Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη αλλά οι ρυθμοί είναι τραγικοί. Στις υποκλοπές 6 μήνες δεν ξέρουμε ακόμα… Εμπιστεύομαι αλλά αυτό δεν είναι το βασικό ζήτημα αλλά ότι ένας αρμόδιος υπουργός είχε προειδοποιήσεις γραπτές για αυτό το έγκλημα. Ποιον κοροϊδεύουν; Δεν είμαστε όλοι πρόβατα» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.



Για τη φορολογία επανέλαβε ότι «είμαστε υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στον κατώτατο συντελεστή για τα καύσιμα».



«Οι έμμεσοι φόροι είναι απαράδεκτοι στη χώρα μας». «Αλλάζουμε το φόρο στα μερίσματα ο οποίος πάει στην ατομική κλίμακα. Θα ενισχύσει πάρα πολύ την Ανάπτυξη».



Σε ερώτηση για το πού θα βρει τα λεφτά το κράτος, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε: «Από τα μερίσματα θα υπάρχει πλεόνασμα και θα μπορεί να υπάρχει πραγματική αύξηση του μέσου μισθού στην Ελλάδα».



«Από τα μερίσματα θα υπάρχουν 2 δισ. πλεόνασμα τα οποία μετά αναδιανέμονται…» εξήγησε ο Στέφανος Κασσελάκης.



Για το γάμο του ανέφερε ότι «ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα χάρη στις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πολύ δρόμο στη χώρα μας αλλά είμαι περήφανος για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ» είπε.



«Μέχρι τώρα ο γάμος μας ήταν στις ΗΠΑ. Δε θα πάμε σε δημαρχείο τώρα. Ο γάμος είναι για την αγάπη…. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Αυτά δεν τα επικυρώνει το χαρτί. Αυτό δε σημαίνει ότι ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν ήταν ήδη οικογένεια».



Σε ερώτηση γιατί αγόρασε σπίτι, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε: «Θέλαμε να έχουμε έναν ευχάριστο χώρο στην κατάλληλη αξία δε βρέθηκε. Θέλουμε να μείνουμε εδώ μακροπρόθεσμα. Σαν κάθε Έλληνας θέλαμε κι εμείς να αισθανόμαστε ότι το κεραμίδι από πάνω μας, μας ανήκει».



«Πιστεύω χωράει και παιδιά. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Ποιος ξέρει τι θα γίνει στη ζωή μας… Είμαι 36 χρονών, ήρθα μόνιμα εδώ εξαιτίας της εκλογικής διαδικασίας» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.



«1,8 εκατ. ευρώ στοιχίζει το διαμέρισμά μας» αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



«Αυτή τη συζήτηση την άνοιξε ο ίδιο ο πρωθυπουργός ως αντιπερισπασμό για τα Τέμπη… Δημιουργούν μια κατάσταση για να υπονοήσουν ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Κοροϊδεύουν τον κόσμο».



«Εγώ πρέπει να απαντήσω και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα δεκάδες ακίνητα; Ποιο είναι το ‘’Πόθεν’’ του πρωθυπουργού. Το γνωρίζετε; Το ‘’Αίσχες’’ γράφεται στις φορολογικές δηλώσεις. Πώς βγαίνουν όλα αυτά τα εκατομμύρια της ΝΔ όταν το χρέος της δεν πληρώνεται στις τράπεζες;» αναρωτήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης.



Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη δήλωσε «ας αποδείξει ο ίδιος για τον εαυτό του. Εγώ παρατηρώ ότι δεν έχει κάνει μήνυση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δε μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Όχι. Το μισό ΠΑΣΟΚ δεν είναι βαθιά προοδευτικό. Το άλλο μισό όντως στη βάση του μπορεί να συνεργαστεί με τον νέο ΣΥΡΙΖΑ».



«Δεσμεύομαι να αλλάξουμε το νόμο περί ευθύνης υπουργών… Με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση βουλευτικές ασυλίες θα φύγουν. Δεσμεύομαι».

Νωρίτερα ο Στέφανος Κασσελάκης είχε υποδεχθεί τον Νίκο Ευαγγελάτο στο καινούριο του σπίτι, λέγοντάς του, ότι «είμαστε άνθρωποι του κέντρου».

«Έχουμε ένα κυκλοφοριακό θέμα στην Αθήνα. Δεν θα σκεφτόμασταν να ζήσουμε εκτός κέντρο όταν όλη μας η ζωή είναι στο κέντρο. Θέλαμε να μην χρειάζεται μεγάλη ανακαίνιση. Θέλαμε να είμαστε Παγκράτι, Μετς… Εδώ κάναμε λίγες αλλαγές. Θα μετακομίσουμε Ιούλιο. Ο γάμος μας είναι τέλος Αυγούστου. Εύχομαι να γίνουν όλα σύμφωνα με το σχέδιο» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.



Από τη συνάντησή τους, δεν έλειψε η σκυλίτσα του σπιτιού, η Φάρλι, η οποία γύριζε από τη χαρά της «δεξιόστροφα» όπως δήλωσε χαριτολογώντας ο Στέφανος Κασσελάκης.





Πηγή: skai.gr

