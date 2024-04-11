Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα, όπως η ακρίβεια, η υγεία και η αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας με αφορμή την πρόσφατη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους αναφέρθηκε στη συνέντευξη, που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχικά ο πρωθυπουργός κάλυψε πλήρως την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς στο ερώτημα αν υπάρχει πολιτική ευθύνη στον κ. Χρυσοχοΐδη για τους χειρισμούς στην περίπτωση της δολοφονίας της Κυριακής, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. «Αν κάθε φορά που κάτι δεν πηγαίνει καλά στο κράτος η ευθύνη φτάνει πάντα στην κορυφή, θα είχαμε παραιτήσεις κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα» και πρόσθεσε: «σε καμία περίπτωση δε θεωρώ ότι ένας υπουργός, ο οποίος πραγματικά και κατέχει το αντικείμενο -αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται- και κάνει μία μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει κακώς κείμενα στην Ελληνική Αστυνομία, τα οποία, τονίζω, είναι προβλήματα τα οποία έρχονται και τα οποία διαιωνίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι δε θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για το συγκεκριμένο συμβάν.

Και με την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα και να το τονίσω: αυτή η δεύτερη τετραετία είναι τετραετία που πρέπει να κάνουμε πολύ βαθιές τομές στο κράτος. Αν η πρώτη τετραετία ήταν μία τετραετία όπου ουσιαστικά διορθώσαμε την πορεία της χώρας και αντιμετωπίσαμε κρίσεις, τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Και όταν τα βάζουμε με το βαθύ κράτος, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια άσκηση η οποία απαιτεί υπομονή, επιμονή και μεγάλη συστηματικότητα».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην έξαρση των φαινομένων βίας, λέγοντας παράλληλα ότι το περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους ήταν γροθιά στο στομάχι για όλους και για εκείνον προσωπικά. «Μας υπενθυμίζει ότι αυτά που κάνουμε δεν είναι πολλές φορές αρκετά» σημείωσε.

Για το ρόλο της αστυνομίας και τι πρέπει να αλλάξει σημείωσε ότι «μπορεί να υπάρχει αυτή η κουλτούρα του ωχαδερφισμού, αλλά υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αστυνομικοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Αστυνομικοί που εκτός υπηρεσίας καταδιώκουν και μπορεί να συλλαμβάνουν κλέφτες. Αστυνομικοί οι οποίοι μετατρέπουν τα περιπολικά τους σε ταξί, σε ασθενοφόρα. Αστυνομικοί οι οποίοι μπήκαν μέσα στη φωτιά…»

Για την υποστελέχωση των αστυνομικών τμημάτων, ο πρωθυπουργός είπε ότι «πράγματι βρήκαμε πάρα πολλούς αστυνομικούς δεσμευμένους σε φύλαξη «υψηλών προσώπων». Πήρα εγώ μια τολμηρή απόφαση να τους μειώσουμε. Και υπήρχαν, σας διαβεβαιώνω, αρκετές αντιδράσεις γιατί ήταν, θα έλεγα, ένα κεκτημένο αδράνειας αυτό: να έχει κανείς μία φύλαξη η οποία δεν συνάδει με τον πραγματικό κίνδυνο στον οποίο κάποιος μπορεί να εκτίθεται. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως πρέπει να απαλλάξουμε και τους αστυνομικούς -και αυτό γίνεται ήδη σε ένα βαθμό- από γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντα»..

Για τα μέτρα της κυβέρνησης για τα περιστατικά βίας στα σχολεία ο πρωθυπουργός είπε ότι ο αρχικός στόχος είναι να δώσουμε στα παιδιά που υφίστανται μπούλινγκ τη δυνατότητα να κάνουν καταγγελία και να ξέρουν ότι μπορούν να την κάνουν με ασφάλεια.

Αναφορικά για τα αίτια, είπε ότι το ζήτημα είναι σύνθετο, έχει να κάνει όχι μόνο με τα κινητά και τη δημοσιοποίηση. «Έχω μεγαλώσει τρία παιδιά και γνωρίζω ότι πρέπει στα παιδιά να δίνουμε αγάπη και να βάζουμε όρια».

Για τις ζημιές που γίνονται στα σχολεία ο πρωθυπουργός επανέλαβε και υποστήριξε το μέτρο ότι πρέπει να τις πληρώνουν οι οικογένειες. «Είμαι φανατικός υπέρμαχος της πολιτικής που υιοθετήθηκε από το υπουργείο, μιας σχετικής λελογισμένης αυστηριοποίησης των ποινών και αν μιλήσετε στην πλειοψηφία των γονέων και των καθηγητών, θα σας πουν ότι αυτό χρειάζεται σήμερα το ελληνικό σχολείο. Δεν είμαστε εδώ για να τιμωρήσουμε τα παιδιά είμαστε εδώ για να βάλουμε ένα πλαίσιο συμπεριφορών .Γιατί ξέρετε, αυτή η λογική τα παιδιά είναι έφηβοι, κάποτε θα γίνουν ενήλικες ίσως κάποιοι θέλουν πάντα να μένουν παιδιά το έχουμε ακούσει αυτό από την Αριστερά κυρίως για να υπάρχει το άλλοθι αυτής της παιδικότητας ότι μπορεί να τα κάνει κανείς χωρίς επίπτωση».

Όσον αφορά στη βία μεταξύ εφήβων και εκτός σχολείων σημείωσε ότι υπάρχει αποτρεπτική παρουσία της αστυνομίας. «Θα είμαστε αφελείς αν λέμε ότι θα εξαλείψουμε με μιας το φαινόμενο», σημείωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δε θα φτάσουμε σε ακραία φαινόμενα που επικρατούν σε άλλες χώρες.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα αναφέρθηκε στα τραγούδια που ακούν οι έφηβοι και προάγουν τη βία και μάλιστα κατά των γυναικών.

Για την αθλητική βία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πολλές φορές είναι το πρώτο στάδιο εκδήλωσης βίας έξω από το σχολείο.« Εκεί τουλάχιστον νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που κάναμε μια δραστική παρέμβαση στα θέματα του ποδοσφαίρου, αυτοματοποιήσαμε τις ποινές, κάναμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο, βάλαμε κάμερες στα γήπεδα, μέχρι στιγμής -τονίζω το μέχρι στιγμής- φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε να αλλάξουν.

Και πραγματικά για εμένα το να κερδίσουμε τη μάχη με τον χουλιγκανισμό είναι ένα στοίχημα το οποίο θέλω να το κερδίσω, και στη μνήμη ενός αστυνομικού ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγους μήνες σε ένα αδιανόητο επεισόδιο οπαδικής βίας».

Για τις δημοσκοπήσεις και τα Τέμπη είπε «να συγκαλύψουμε τι; Ότι υπήρχε στο τρένο ο εκρηκτικά και σπεύσαμε την ώρα του ατυχήματος. Θα το κρίνει ο πραγματογνώμονας. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Δεν προφτάσαμε να έχουμε όλα έτοιμα τα συστήματα ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά και να εξασφαλίσουμε ότι τα τρένα μας θα είναι ασφαλή».

Στο ερώτημα αν έγινε μοντάζ είπε ότι είναι βαριά προσβλητικό αυτό: «Όλα τα ηχητικά διέρρευσαν στα μέσα δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι ειπώθηκε», συμπληρώνοντας ωστόσο πως: «Δεν το ξέρω, πιθανώς να είναι, αλλά δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι το υλικό ακέραιο έφτασε στη Δικαιοσύνη και αυτό δεν αμφισβητείται. Όλες οι ηχητικές συνομιλίες είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης. Και το πώς διέρρευσαν στα Μέσα, το τι έπαιξαν μετά τα Μέσα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά σε καμία περίπτωση -και αυτό το δηλώνω κατηγορηματικά- δεν υπήρχε καμία κυβερνητική ανάμειξη σε αυτό. Και επαναλαμβάνω: να συγκαλύψουμε τι ακριβώς; Ξαναθυμηθείτε το βράδυ του ατυχήματος, κα Αναστασοπούλου. Πιστεύετε πραγματικά ότι εκείνη την ώρα, που δεν είχαμε ακόμα εικόνα για το πόσοι νεκροί υπήρχαν, που το μέλημά μας ήταν να περιθάλψουμε τους τραυματίες, που πήγα στο νοσοκομείο στη Λάρισα και είδα συντετριμμένους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει τους ανθρώπους τους, ότι το μέλημά μας θα ήταν εκείνη τη στιγμή να πάμε να πειράξουμε κάποια ηχητικά;», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για το μπάζωμα υποστήριξε ότι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τον πόνο τους είναι γονείς. «Ποιο μπάζωμα; Να ρίξεις χαλίκι για να περάσει αμαξοστοιχία για να σταθεροποιηθεί το έδαφος. Αυτή η απόφαση την πήραν υπηρεσιακά στο πεδίο. Οι άνθρωποι που χειριζόταν την υπόθεση, είναι δυσάρεστο να ακούγονται θεωρίες συνωμοσίας»..

Για την επιλογή να μπει στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο πρωθυπουργός είπε ότι «δεν απαντήσαμε στην ανυπόστατες θεωρίες συνωμοσίας της αντιπολίτευσης. Αυτό ήταν το λάθος μας και κάνω την δική μου αυτοκριτική» και πρόσθεσε: «Αν η αντιπολίτευση καταθέσει κατηγορητήριο για την προανακριτική επιτροπή θα το εξετάσουμε», σημείωσε.

Για την ελληνική οικονομία, είπε ότι η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματά των νοικοκυριών, με τον πληθωρισμό που είναι πραγματικότητα. «Δε θα ωραιοποιήσω καμία εικόνα. Οι δαπάνες εκτός από σούπερ μάρκετ είναι και οι ενέργεια που έχει μειωθεί σημαντικά και να επιστρέφουμε σε τιμές του '21».

«Έχει γίνει πρόοδος με δομικές παρεμβάσεις ώστε πολλά προϊόντα να είναι πιο φτηνά. Η ακρίβεια θα υποχωρήσει και οι αυξήσεις των μισθών είναι εδώ για να μείνουν. Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό είναι μεγαλύτερες από τη συνολική αύξηση του πληθωρισμού».

Για το επίδομα Πάσχα που δεν δόθηκε είπε ότι η χώρα πρέπει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα για μειώσει το χρέος. Αν έχουμε υπέρβαση εσόδων στο τέλος της χρονιάς θα δούμε τι κάνουμε γιατί δέσμευσή μου είναι ότι δε θα ξαναζήσουμε κίνδυνο χρεωκοπίας.

Για τις τιμές των ενοικίων

Υλοποιείται σειρά δράσεων για να στηριχθεί το κόστος στέγης, ενώ για το ανακαινίζω ενοικιάζω, είπε ότι σύντομα θα ανοίξει η πλατφόρμα. Οσον αφορά τα πρόστιμα σε εταιρίες και αν είναι αποτρεπτικά για την άνοδο των τιμών σημείωσε ότι «υπάρχει ικανοποιητική συμμόρφωση».

Για την υγεία και τα απογευματινά χειρουργεία, τόνισε ότι «δεν αφορούν κρίσιμες εγχειρήσεις αλλά για συνηθισμένα περιστατικά που δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά ταλαιπωρούνται «είναι για αυτούς που έχουν ν χρήματα να πληρώσουν λιγότερα από ιδιωτικά νοσοκομεία».

Εξετάζουμε να καλύπτει το κράτος κάποια από τα απογευματινά χειρουργεία με εισοδηματικά κριτήρια, η με κριτήρια λίστας.

Το νέο ΕΣΥ θα κριθεί το 2027.

Για τις ευρωεκλογές

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ψηφίζουμε για το πόσο δυνατή να είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη και πως την επόμενη μέρα θα είμαστε πιο διεκδικητικοί στην Ευρώπη.

«Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 2027 αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.Βλέπω τον κ. Κασσελάκη και τον κ. Βελόπουλο και θυμάμαι τον κ. Τσίπρα με τον τον κ. Καμμένο», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις απώλειες στα ποσοστά είπε «ότι προχωρήσαμε μεταρρυθμίσεις με συγκρούσεις και αυτό δε γίνεται χωρίς κόστος».

Για την ισότητα στο γάμο ανέφερε ότι μπορεί κάποιους να ενόχλησε και τελικά όταν έρθει η ώρα την κάλπης θα δουν τη μεγάλη εικόνα.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επίσκεψη του πιθανότητα στις 13 Μαΐου στην Τουρκία τόνισε: «Υπάρχει μια σημαντική πρόοδος εξομάλυνσης των σχέσεων. Δεν έχουμε 12 μήνες παραβιάσεις. Αυτό Είναι επιτυχία. Εχει περιοριστεί η ροή μεταναστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χωρίς να υποχωρήσουμε ούτε βήμα στις πάγιες θέσεις μας» και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τη συζήτησε με την Τουρκία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Για τους Σπαρτιάτες και πώς θα διαχειριστεί το θέμα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κατατεθεί υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατά της υποψηφιότητάς των Σπαρτιατών και μακάρι να συντονιστούμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Βεβαίως, θα καταθέσουμε υπόμνημα. Και νομίζω ότι εκ των υστέρων η νομοθετική μας πρωτοβουλία δικαιώνεται, στον βαθμό τουλάχιστον που η υπόθεση αυτή εξετάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, σε ένα κλίμα γενικότερης τοξικότητας, να μπορούμε να συμφωνούμε τουλάχιστον σε κάποια αυτονόητα. Αφού δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά άλλα, τουλάχιστον εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα από κοινού βήμα στη σωστή κατεύθυνση», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Για το ενδεχόμενο να μεταπηδήσει στην Ευρώπη είπε ότι είναι κολακευτικό αλλά «η διάψευση μου παραμένει. Δε με ενδιαφέρει να εκπροσωπήσω την Ευρώπη στην Ελλάδα, αλλά την Ελλάδα στην Ευρώπη».

