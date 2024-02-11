Τεταμένο είναι το κλίμα στην Αλεξανδρούπολη λόγω της παρουσίας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, με τους αγρότες να προσπαθούν να μπουκάρουν στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesstoday, ο Λευτέρης Αυγενάκης ενώ επρόκειτο να συναντήσει αντιπροσωπεία αγροτών, τελικά αρνήθηκε με αποτέλεσμα δεκάδες άτομα να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης με τα τρακτέρ τους.

Εκεί οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, με συνέπεια να ξεκινήσει ένταση με τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ίδιοι νωρίτερα είχαν κατασκηνώσει έξω από το ξενοδοχείο όπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τον υφυπουργό, Σταυρό Κελέτση, είχε συνάντηση με τοπικούς φορείς.

