Στην επικείμενη συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο της επιστροφής από τη Γερμανία.

Όπως ματαδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση του να μην υπάρχουν διαμεσολαβητές μεταξύ των δύο χωρών και τόνισε ότι «μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας σε ορισμένα ζητήματα».

«Για αυτά θα μιλήσουμε στο συνέδριο συνεργασίας που θα κάνουμε. Ελπίζω να γίνει όπως ακριβώς είπε ο Μητσοτάκης και οι σχέσεις μας με την Ελλάδα να φτάσουν σε καλύτερο σημείο. Ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία. Θέλουμε να μειώσουμε τους εχθρούς και να αυξήσουμε τους φίλους, ελπίζουμε ότι θα κάνουμε αυτό το βήμα. Ως δύο σημαντικές και γειτονικές χώρες της περιοχής, είναι απολύτως φυσιολογικό τα συμφέροντά μας να είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές απόψεών μας σε ορισμένα ζητήματα δίνοντας προτεραιότητα στον διάλογο. Ως περιφερειακές χώρες, αν εξαιρέσουμε από τη διαδικασία τρίτες χώρες, που προσεγγίζουν το θέμα με λογική κέρδους και αγοράς, δεν έχουμε πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στη συνάντησή του με τη γερμανική πολιτική ηγεσία και τα Eurofighter, ο Τούρκος πρόεδρος είπε:

«Είδατε τι μας είπε το μέλος των μέσων ενημέρωσης για αυτό το θέμα στη διμερή μας συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο. Αυτή είναι η άποψή τους. Όμως o καγκελάριος δεν μπήκε ποτέ σε αυτό το θέμα. Δεν σχολίασε δηλαδή αν θα δώσουν Eurofighter ή όχι. Έχουμε ήδη δώσει την απάντησή μας ξεκάθαρα. Αν μας δώσουν αυτά τα αεροπλάνα, θα τα δώσουν, αλλά αν δεν τα δώσουν μήπως δεν υπάρχει πόρτα που να μπορούμε να χτυπήσουμε; Πολλές. Λοιπόν, ξέρετε, τι βήματα έγιναν στα συστήματα αεράμυνας πριν από το S400; Η Αμερική δεν παρείχε τα συστήματα αεράμυνας που υποτίθεται ότι παρείχε, έτσι αγοράσαμε S400 από τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή έχουμε S400. Ελπίζω να συνεχίσουμε τον δρόμο μας πολύ πιο δυνατοί. Είμαστε στο δρόμο μας για να γίνουμε μια χώρα που παράγει και χρησιμοποιεί τα δικά της όπλα. Λαμβάνουμε μέτρα για να καλύψουμε μόνιμα τις ανάγκες μας σε πολεμικά αεροσκάφη».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε και στη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τουρκικής Φοιτητικής Ένωσης, αποκαλώντας τον Σολτς και τον Στάινμαϊερ «σταυροφόρους» και «ιμπεριαλιστές».

«Όλος ο δυτικός κόσμος, όλο το οικοδόμημα Σταυροφόρων και ιμπεριαλιστών είναι μαζί. Δεν έχουν κάτι που τους χωρίζει Δυστυχώς και στη χθεσινοβραδινή μου επίσκεψη αυτά είδα. Και στον πρόεδρο είδα αυτό και στον άλλον! Ξαπλώνουν, σηκώνονται και όλο λένε η Χαμάς, η Χαμάς, η Χαμάς! Λένε πως με την έξοδος της Χαμάς ξέσπασε η φωτιά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε:

«Η λογική Σταυροφόρων- Hiμισελήνου δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται κανονικά. Aυτοί που ανάβουν το δαχτυλίδι της φωτιάς και την αναζωπυρώνουν έχουν μόνο ένα στόχο. Είναι να εμποδίσουν να φτάσει στους στόχους της την Τουρκία η οποία είναι η ατμομηχανή του τουρκικού και ισλαμικού κόσμου. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν!

Όταν λέμε για τα εδάφη αυτά σε γενική έννοια μιλάμε για την γεωγραφία της καρδιάς μας. Αν υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να παραδεχθεί πως η Τουρκία δεν αποτελείται μόνο απο τα σύνορα της, είτε είναι ηλίθιος, είτε είναι κάποιος που έχει ξεπουλήσει το μυαλό και την καρδιά τους σε άλλους.

Γι αυτό κοιτάμε το περιβάλλον μας με ορίζοντα την γεωγραφία της καρδιάς μας, και πρέπει να εξετάζουμε τα ζητήματα ανάλογα με αυτή την κατάσταση. Έτσι είναι το ζήτημα της Συρίας, έτσι είναι το ζήτημα του Ιράκ, έτσι είναι το ζήτημα της Κύπρου, κάθε ζήτημα στον Καύκασο είναι έτσι. Κάθε ζήτημα στα Βαλκάνια είναι έτσι Κάθε ζήτημα στη νότια Ασία είναι έτσι Έτσι είναι κάθε ζήτημα που ξεκινάει απο τις ακτές της ανατολικής Μεσογείου και φτάνει μέχρι τα βάθh της Αφρικής. Επίσης έτσι είναι κάθε ζήτημα των 7 εκατομμυρίων συμπολιτών μας που ζουν σε διάφορες χώρες του της Ευρώπης. Φυσικά έτσι είναι και όσα συμβαίνουν στη Γάζα και στην Ιερουσαλήμ.

Οποιοσδήποτε λέει τι μας ενδιαφέρει η Συρία;Tι μας ενδιαφέρει το Ιράκ; Tι μας ενδιαφέρει το Καράμπαχ; Tι μας ενδιαφέρει η Λιβύη;Tι μας ενδιαφέρει η Βοσνία; Tι μας ενδιαφέρει η Ιερουσαλήμ, στην πραγματικότητα άθελα του ή εσκεμμένα βάζει τρικλοποδια στην πορεία της Μεγάλης Τουρκίας».

