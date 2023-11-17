Σταθεροί στις θέσεις τους για την κρίση στη Μέση Ανατολή παρέμειναν τόσο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς όσο και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, κατά την εμφάνισή τους νωρίτερα απόψε ενώπιον του Τύπου, πριν από το δείπνο εργασίας τους στην καγκελαρία.

«Δεν υπάρχει χώρος για αντισημιτισμό στη χώρα μας - είτε με πολιτικό είτε με θρησκευτικό κίνητρο, από τη δεξιά ή από την αριστερά, από το εσωτερικό ή το εξωτερικό», τόνισε ο καγκελάριος και επανέλαβε την «ακλόνητη αλληλεγγύη» της Γερμανίας προς το Ισραήλ. «Το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ είναι αδιαμφισβήτητο. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα, λέμε ότι κάθε ζωή είναι εξίσου σημαντική και, όπως είμαστε εναντίον του αντισημιτισμού στη Γερμανία, είμαστε και εναντίον της περιθωριοποίησης των πέντε εκατομμυρίων μουσουλμάνων που ζουν στη χώρα», πρόσθεσε. «Κανείς δεν μιλάει για τους χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχει σκοτώσει το Ισραήλ», αντέτεινε ο κ. Ερντογάν, έκανε λόγο για Παλαιστίνιους «ομήρους» που κρατούν οι Ισραηλινοί σε φυλακές και τόνισε ότι η Τουρκία - εν αντιθέσει προς τη Γερμανία - δεν έχει ενοχές έναντι του Ισραήλ και, επομένως, μπορεί να μιλά ξεκάθαρα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πάντως ότι η μόνη βιώσιμη λύση για την περιοχή είναι αυτή των δύο κρατών.

«Δεν είναι μυστικό ότι για την τρέχουσα κρίση έχουμε διαφορετικές - εν μέρει πολύ διαφορετικές - απόψεις. Συμμεριζόμαστε όμως την ανησυχία για μια γενικευμένη ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή και παρά τις διαφορές, είναι σημαντικό να συζητούμε απευθείας», δήλωσε ο καγκελάριος, ο οποίος καταδίκασε για μία ακόμη φορά ευθέως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Ο Ταγίπ Ερντογάν από την πλευρά του υποστήριξε ότι ο κόσμος «μιλάει συνεχώς για την Χαμάς, αλλά αποσιωπάται η απάντηση του Ισραήλ και οι θάνατοι στη Γάζα» και αναφέρθηκε σε τεράστια διαφορά εξοπλισμού μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλινοί διαθέτουν πυρηνικά όπλα, αλλά ψεύδονται και το αρνούνται. «Η Γάζα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πια. Έχει ισοπεδωθεί. Υπάρχουν 13.000 νεκροί Παλαιστίνιοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά, καθώς και όμηροι στην ισραηλινή πλευρά», δήλωσε και έκανε λόγο για καταστροφές νοσοκομείων, εκκλησιών και τζαμιών. «Παρότι ο βομβαρδισμός νοσοκομείων και οι δολοφονίες παιδιών δεν επιτρέπονται από την Τορά. Ούτε στην Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα μείνουμε σιωπηλοί; Αν δεν υψώσουμε τη φωνή μας, αν δεν κάνουμε τίποτα, θα πληρώσουμε το κόστος, όπως δείχνει η ιστορία. Και η ψυχολογία της ενοχής δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Δεν είμαστε ένοχοι απέναντι στο Ισραήλ. Εάν ήμασταν, ίσως δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς να μιλήσουμε τόσο ξεκάθαρα. Δεν έχουμε περάσει την εμπειρία του Ολοκαυτώματος. Είναι σημαντικό να σεβόμαστε τους ανθρώπους. Και ως πρωθυπουργός έχω μιλήσει με σαφήνεια κατά του αντισημιτισμού. Εμείς δεν έχουμε ενοχές έναντι οποιουδήποτε», υπογράμμισε, αναφερόμενος εμμέσως στη Γερμανία και στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους ναζί.

Οι δύο πολιτικοί τόνισαν ωστόσο ότι θέλουν να συνεργαστούν προκειμένου να επιτευχθούν «ανθρωπιστικές εκεχειρίες» στην περιοχή, ενώ ο τούρκος πρόεδρος μίλησε και για κατάπαυση του πυρός. «Εάν η Τουρκία και η Γερμανία το καταφέρουν, τότε θα μπορούσαμε να απελευθερώσουμε την περιοχή από τις συνεχείς συγκρούσεις», επισήμανε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Γερμανός δημοσιογράφος ζήτησε από τον τούρκο πρόεδρο να εξηγήσει τις πρόσφατες δηλώσεις του περί «τρομοκρατικού κράτους», «γενοκτονίας» και «φασισμού» εκ μέρους του Ισραήλ, ρώτησε εάν υποστηρίζει το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και γιατί περιγράφει την Χαμάς ως «απελευθερωτική δύναμη», όταν οι εταίροι του στο ΝΑΤΟ την θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση. Ο Ταγίπ Ερντογάν απάντησε τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν είναι «μια οποιαδήποτε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά μία από τις πέντε πιο σημαντικές», υπενθύμισε ότι «χάρη στην Τουρκία» εξήχθησαν 3,5 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών από την Ουκρανία προς την Ευρώπη και την Αφρική και αναφέρθηκε σε χιλιάδες Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ και σε βομβαρδισμούς νοσοκομείων, εκκλησιών και τζαμιών. «Ως μουσουλμάνος, έχω πρόβλημα με αυτό, εσείς, ως χριστιανός, δεν έχετε; Δεν υπάρχει όμως αντίδραση σε αυτό, ενώ θα έπρεπε», δήλωσε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο και υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν διαχωρίζει μουσουλμάνους και χριστιανούς. Σχετικά με το ενδεχόμενο να αποκτήσει η χώρα του μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, συμπαραγωγός των οποίων είναι και η Γερμανία, δήλωσε ότι «μαχητικά κατασκευάζουν και άλλες χώρες, μπορούμε να αγοράσουμε από αλλού», για να καταλήξει νουθετώντας τον δημοσιογράφο: «Θα πρέπει να θέτετε ερωτήσεις που είναι ανθρώπινες. Ερωτήσεις που δείχνουν ότι διαθέτετε συνείδηση, για να μπορούμε να τις απαντήσουμε, όχι τέτοιες ερωτήσεις».

Ο κ. Σολτς ευχαρίστησε πάντως τον συνομιλητή του για τη διαμεσολάβηση της Τουρκίας στην εξαγωγή των σιτηρών από την Ουκρανία και πρόσθεσε ότι το Βερολίνο επιδιώκει νέους κανονισμούς, καθώς η Ρωσία έχει εδώ και λίγους μήνες αποχωρήσει από την σχετική συμφωνία.

Κατά την συνέντευξη Τύπου τέθηκε ακόμη το ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, η οποία είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ από το 1999. «Ελπίζουμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να εκσυγχρονιστεί η Τελωνειακή Ένωση και να απελευθερωθεί το καθεστώς των ταξιδιωτικών θεωρήσεων. Επί 52 χρόνια προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά, τόνισε ο τούρκος πρόεδρος. Αναφερόμενος στα προβλήματα με τις εξαγωγές γερμανικών εξοπλιστικών συστημάτων προς την Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα «ο νατοϊκός εταίρος μας Γερμανία να κάνει αποφασιστικά βήματα για πρόοδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

