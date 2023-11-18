Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος «Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα», στο Ζάππειο, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ετοίμασαν, με τη βοήθεια και υπό την καθοδήγηση του σεφ Πάνου Ιωαννίδη, μία υγιεινή παραλλαγή του παραδοσιακού γύρου με πίτα.

Ο σεφ Ιωαννίδης έδειξε πώς, με απλά, υγιεινά υλικά και συστατικά είναι δυνατόν να ετοιμάσουμε γευστικές συνταγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε, επίσης, αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον εσωτερικό κήπο του Ζαππείου, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νεαρούς αθλητές και δοκίμασε σουτ μαζί με τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Θοδωρή Παπαλουκά.

Πηγή: skai.gr

