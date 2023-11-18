Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μητσοτάκης έβαλε ποδιά και μαγείρεψε με τον σεφ Πάνο Ιωαννίδη και έριξε σουτάκια με τον Παπαλουκά - Δείτε φωτογραφίες

Ο σεφ Ιωαννίδης έδειξε πώς, με απλά, υγιεινά υλικά και συστατικά είναι δυνατόν να ετοιμάσουμε γευστικές συνταγές στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος «Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα»

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος «Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα», στο Ζάππειο, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ετοίμασαν, με τη βοήθεια και υπό την καθοδήγηση του σεφ Πάνου Ιωαννίδη, μία υγιεινή παραλλαγή του παραδοσιακού γύρου με πίτα.

Μητσοτάκης

Ο σεφ Ιωαννίδης έδειξε πώς, με απλά, υγιεινά υλικά και συστατικά είναι δυνατόν να ετοιμάσουμε γευστικές συνταγές.

Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε, επίσης, αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον εσωτερικό κήπο του Ζαππείου, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νεαρούς αθλητές και δοκίμασε σουτ μαζί με τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Θοδωρή Παπαλουκά.

Μητσοτάκης

Μητσοτακης

Μητσοτακης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης παχυσαρκία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark