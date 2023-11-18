Ο εκνευρισμός Ερντογάν με ερώτηση γερμανού δημοσιογράφου για τα Eurofigter και την Χαμάς

Δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ερώτηση που δέχτηκε χθες από γερμανό δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν από κοινού με τον Γερμανό καγκελάριος Όλαφ Σολτς, μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε τόσο για τη στάση που κρατάει απέναντι στο Μεσανατολικό και την επίθεση που εξαπολύει συνεχώς κατά του Ισραήλ αλλά και για το ζήτημα των 40 Eurofigter που ζητάει από την Γερμανία.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος τον ρώτησε πως μπορεί να αποκαλεί «απελευθερωτικό κίνημα μια οργάνωση που σχεδόν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ την χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση. Μήπως οδηγείτε σε επικίνδυνα επίπεδα της σχέσεις Γερμανίας- Toυρκίας; Μήπως οδηγείτε και σε επικίνδυνα σημεία τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Τουρκία;»

Σε σχέση με τα Eurofigter ο Ερντογάν ρωτήθηκε: «Επίσης για την Τουρκία υπάρχει αίτημα για 40 Eurofigter. Εσείς πιστεύετε πως αυτό θα το δεχθεί η Γερμανία;»

«Τότε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φανερά εκνευρισμένος δήλωσε πως «η Τουρκία είναι μια από τις σημαντικές χώρες του ΝΑΤΟ. Ως Τουρκία είμαστε στις πρώτες 5 χώρες στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα του ΝΑΤΟ. Είναι στους πρώτους 5. Εσείς μιλάτε για εκατοντάδες νεκρούς, εγώ όμως σου λέω πως το Ισραήλ έχει σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους! Τους σκότωσε; Nαι τους σκότωσε . Κατέστρεψε τα νοσοκομεία; Nαι το έκανε. Έπληξε τόπους λατρείας; Nαι Έπληξε εκκλησίες; Nαι. Εγώ ως μουσουλμάνος είμαι ενοχλημένος από αυτό. Εσύ ως χριστιανός δεν ενοχλείσαι από τα χτυπήματα που δέχονται αυτές οι εκκλησίες; Nα πάρετε στάση και απέναντι σε αυτά!»

Όσον αφορά τα Eurofighter, o Ερντογάν δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν έχει σημασία είτε δώσει είτε δεν δώσει Γερμανία μαχητικά αεροσκάφη ή όχι. Μόνο η Γερμανία παράγει μαχητικά; Μπορούμε να εργαστούμε και να προμηθευτούμε μαχητικά από αλλού. Η Τουρκία είναι μια πρωτοπόρος χώρα στον τομέα παραγωγής των μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών. Ως δημοσιογράφος μη μας απειλείτε με αυτό! Οι ερωτήσεις που θα μας κάνετε να είναι ενσυνείδητες, ανθρωπιστικές έτσι ώστε κι εμείς να σας απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο.»





