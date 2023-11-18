Τα τρία σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια, τις υποκλοπές και τις απευθείας αναθέσεις

Τρία σποτ έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ που αφορούν την ακρίβεια, τις υποκλοπές και τις απευθείας αναθέσεις.

Στο σποτ της ακρίβειας με τίτλο «Ξέρουν για την ακρίβεια, αλλά» ο ΣΥΡΙΖΑ θίγει το ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους στέγασης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση να βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στο σποτ περιλαμβάνονται δηλώσεις του πρωθυπουργού μεταξύ άλλων από επίσκεψη του σε σούπερ μάρκετ, ενώ αναφέρεται στο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια» στο κόστος στέγασης και πως «το 27% του πληθυσμού της χώρας επωμίστηκε κόστος στέγασης άνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματος του» και πως «το αντίστοιχο ποσοστό πληθυσμού στη ζώνη του Ευρώ διαμορφώθηκε σε 9,4%».

Στο σποτ για τις υποκλοπές με τίτλο «ΕΥΠοκλοπές» ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την υπόθεση «μαύρη κωμωδία», με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσω του τρίτου βίντεο για τις απευθείας αναθέσεις που έχει τίτλο «Μπίζνες και πάρτι απευθείας αναθέσεων».

