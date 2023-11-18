Στην υπόθεση των παρακολουθήσεων αναφέρεται ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με σποτ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με τίτλο «ΕΥΠοκλοπές».

«ΕΥΠοκλοπές. Η μαύρη κωμωδία που έγινε διεθνής ντροπή. Όλη η ιστορία, από την προετοιμασία μέχρι την εκτέλεση του εγκλήματος. Η απάντηση είναι: Σύγχρονη Αριστερά. Γραφτείτε στον isyriza.gr, ελάτε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», γράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην ανάρτησή του.

ΕΥΠοκλοπές.

Η μαύρη κωμωδία που έγινε διεθνής ντροπή.

Όλη η ιστορία, από την προετοιμασία μέχρι την εκτέλεση του εγκλήματος.



Η απάντηση είναι: Σύγχρονη Αριστερά.

Γραφτείτε στον https://t.co/I6vQPzWI9s , ελάτε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. pic.twitter.com/SMr1q8lLdm — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 18, 2023

Στο σποτ, ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζεται ως «σκηνοθέτης» και «πρωταγωνιστής» της υπόθεσης, ενώ καταληκτικά αναφέρεται ότι «υπερηφανεύεται μετά από όλα αυτά ότι το κράτος δικαίου βελτιώνεται στην Ελλάδα και θεωρεί το ‘41%' κολυμβήθρα για όσα έχει διαπράξει. Αυτός ο άνθρωπος μας αξίζει για πρωθυπουργός;».

Πηγή: skai.gr

