Νέο σποτάκι από Κασσελάκη: «ΕΥΠοκλοπές. Η μαύρη κωμωδία που έγινε διεθνής ντροπή»

Νέο σποτάκι από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Κασσελάκης

Στην υπόθεση των παρακολουθήσεων αναφέρεται ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με σποτ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με τίτλο «ΕΥΠοκλοπές».

«ΕΥΠοκλοπές. Η μαύρη κωμωδία που έγινε διεθνής ντροπή. Όλη η ιστορία, από την προετοιμασία μέχρι την εκτέλεση του εγκλήματος. Η απάντηση είναι: Σύγχρονη Αριστερά. Γραφτείτε στον isyriza.gr, ελάτε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», γράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην ανάρτησή του.

Στο σποτ, ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζεται ως «σκηνοθέτης» και «πρωταγωνιστής» της υπόθεσης, ενώ καταληκτικά αναφέρεται ότι «υπερηφανεύεται μετά από όλα αυτά ότι το κράτος δικαίου βελτιώνεται στην Ελλάδα και θεωρεί το ‘41%' κολυμβήθρα για όσα έχει διαπράξει. Αυτός ο άνθρωπος μας αξίζει για πρωθυπουργός;».

