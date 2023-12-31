Στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την απονομή βραβείων τέχνης στην Κωνσταντινούπολη, το βράδυ του Σαββάτου.

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες να με θυμούνται ως πρόεδρο που μετέτρεψε και πάλι την Αγία Σοφία σε τζαμί» δήλωσες χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης υπογραμμίζοντας ότι «τερματίσαμε την σκλαβιά της Αγίας Σοφίας».

Συγκεκριμένα, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε:

«Δόξα των Θεώ, μετά απο 80 χρόνια νοσταλγίας, όλοι μαζί σπάσαμε τα δεσμά και μετατρέψαμε την Αγια Σοφιά στην πραγματική της λειτουργία σύμφωνα με την διαθήκη το Μωάμεθ του Πορθητή. Το τζαμί της Αγίας Σοφίας επανήλθε στην πραγματική της μορφή».

«Για άλλη μια φορά δοξάζω το Θεό που μας έδωσε αυτή την τιμή, που μας έδωσε τη χαρά να τερματίσουμε την σκλαβιά της Αγίας Σοφίας. Πιστέψτε με, στον κόσμο της δικής μας καρδιάς είναι η μεγαλύτερη τιμή απο όλες, το να μας θυμούνται ως πρόεδρο που άνοιξε και πάλι την Αγία Σοφία».

Τα εν λόγω βραβεία έχουν καθιερωθεί στη μνήμη του στρατευμένου ισλαμιστή Τούρκου ποιητή Νετζίπ Φαζίλ Κισάκιουρεκ, ο οποίος ήταν δεινός μαχητής υπέρ της επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τέμενος και είχε συγκρουστεί πολιτικά με το κεμαλικό κατεστημένο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.