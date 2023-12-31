Δένδιας: Διεύρυνση και ανανέωση της προσέγγισής μας στην εθνική ασφάλεια

Η έλευση της νέας χρονιάς δεν θα αφορά την τυπική ανανέωση του ημερολογίου. Θα αφορά τη διεύρυνση και την ανανέωση της προσέγγισής μας στην εθνική ασφάλεια.Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στην Ημερήσια Διαταγή του για το νέο έτος.

Αναφερόμενος στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ευχήθηκε υγεία, πρόοδο, ευημερία και επίτευξη των στόχων.

«Είμαστε», είπε, «υποχρεωμένοι να εξελιχθούμε. Να αλλάξουμε. Να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Να προωθήσουμε την επαύξηση των δυνατοτήτων μας. Να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας. Για την αποτροπή κάθε δυνητικής επιβουλής. Κάθε πρόκλησης. Κάθε απειλής. Αυτών που αναφύονται στον ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής μας. Και αυτών που αναφύονται από τη χρήση νέων τεχνολογιών».

«Η κινητήρια δύναμη της εξέλιξης, της αλλαγής, είστε εσείς, οι γυναίκες και οι άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας. Είστε προϋπόθεση και εχέγγυο επιτυχίας στη νέα προσπάθεια. Προσπάθεια συλλογική. Προσπάθεια εθνική» πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό με τίμημα, δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ίδια τη ζωή συναδέλφων σας. Εν καιρώ ειρήνης».

«Θα ήθελα», συνέχισε, «να εκφράσω τον σεβασμό μου για την προσήλωσή σας στο ιερό καθήκον της προάσπισης της εδαφικής μας ακεραιότητας. Της αδιαπραγμάτευτης εθνικής μας κυριαρχίας».

«Σας καλώ να συνεχίσετε το έργο σας. Ως φρουροί της ελληνικής επικράτειας, ως συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε δυσκολία. Ο ελληνικός λαός προσβλέπει σε εσάς» καταλήγει στην Ημερήσια Διαταγή του ο κ. Δένδιας.

