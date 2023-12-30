Ευχές προς τους απανταχού ομογενείς στέλνει με αποκλειστική του δήλωση μέσω του «Ε.Κ.» ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, επ’ ευκαιρία της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ο κ. Κασσελάκης καταθέτει μάλιστα συγκεκριμένη πρόταση επί της ψήφου των ομογενών, υποστηρίζοντας ότι «θα πρέπει να δημιουργηθούν έδρες για την Ομογένεια με άμεσο δικαίωμα εκλέγεσθαι – και όχι μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κασσελάκη έχει ως εξής:

«Μέσα στο 2023, είχα την τιμή να επιστρέψω μόνιμα στην πατρίδα μας για να εκπροσωπήσω την Αξιωματική Αντιπολίτευση από το αξίωμα του επικεφαλής της. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έχει βαθιές ιστορικές ρίζες στην Ομογένεια, αλλά ο Πρόεδρός του μεγάλωσε και γαλουχήθηκε μέσα σε αυτήν. Και τώρα προσπαθώ να βρω τον τρόπο να συνδυάσω και τις δύο αυτές ιδιότητες: του Ελλαδίτη και του Ομογενή.

Εξαρχής ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας εδρών για την Ομογένεια με άμεσο δικαίωμα εκλέγεσθαι – και όχι μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Αυτό ζήτησα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντησή μας: να υπάρξουν έδρες στη Βουλή για όποιον Ομογενή θέλει να εκπροσωπήσει την κοινότητά του στην Ελλάδα.

Δυστυχώς η ΝΔ δεν είναι σύμφωνη με αυτήν την πρόταση. Πρόκειται για μια αδικία για τους Ελληνες του Εξωτερικού την οποία θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε.

Από το καινούριο έτος θα εργαστώ σκληρά για να υπάρξει και επαφή και συνοχή μεταξύ Ομογένειας και Ελλάδας. Ο Ελληνισμός είμαστε όλοι εμείς και πρέπει να διαδώσουμε τα ιδεώδη μας διεθνώς – και συγχρόνως να τα εφαρμόζουμε και οι ίδιοι μεταξύ μας.

Τις θερμότερές μου ευχές σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες για το Νέο Ετος. Υγεία, Ευτυχία και Ομόνοια. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας».

Πηγή: www.ekirikas.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.