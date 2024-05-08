Μετά τη Μόσχα, και το Κίεβο επιστρατεύει καταδίκους για να πολεμήσουν στο μέτωπο, καθώς οι απώλειες σε έμψυχο δυναμικό μεγαλώνουν στις σφοδρότατες συγκρούσεις. Το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα Τετάρτη έναν νόμο που επιτρέπει την επιστράτευση ορισμένων κατηγοριών καταδίκων, ανακοίνωσαν βουλευτές.

"Εκείνοι που έχουν καταδικαστεί για φόνο εκ προμελέτης, βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση και εγκλήματα που στρέφονται κατά της εθνικής ασφάλειας δεν θα επιστρατευθούν" ξεκαθάρισε πάντως ο Ολέξιι Χοντσαρένκο, ένας από τους βουλευτές, μέσω ανάρτησης του στο Telegram.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως οι κρατούμενοι που κατατάσσονται στον στρατό θα πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να λάβουν χάρη.

Η Ουκρανία, αντιμέτωπη με έλλειψη εθελοντών στρατιωτών, εργαζόταν επί πολλούς μήνες πάνω στο κείμενο αυτό που είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου εναντίον του Ρώσου εισβολέα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα αύξηση των ποινών για τους ανυπότακτους, και διεύρυνσης του ορίου ηλικίας όσων καλούνται να παρουσιαστούν στον στρατό από τα 27 στα 25 έτη.

Η Μόσχα, έχοντας επίσης υποστεί σοβαρές απώλειες, στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» όπως αποκαλεί την εισβολή στην Ουκρανία, έχει ήδη αποφασίσει να στρατολογήσει εγκληματίες για να πολεμήσουν στον μεγαλύτερο χερσαίο πόλεμο που διεξάγεται στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνοι που θα υπογράψουν σύμβαση θα απαλλάσσονται από ποινικές ευθύνες μετά τη λήξη της σύμβασής τους ή αν παρασημοφορηθούν για τις πολεμικές τους ικανότητες.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

