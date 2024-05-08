ΟΦΗ: Αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του ο Γιαννούλης

Τέλος στην πλούσια καριέρα του αποφάσισε να βάλει ο Κώστας Γιαννούλης! Ο αμυντικός του ΟΦΗ σε ηλικία 36 ετών θα σταματήσει το ποδόσφαιρο και το Σάββατο κόντρα στον Παναιτωλικό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του.



Στον ΟΦΗ αγωνίζεται από το 2019 ενώ έχει φορέσει και την φανέλα του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, του Ατρομήτου, του Αστέρα Τρίπολης αλλά και της γερμανικής Κολωνίας.

Ο τεχνικός των Κρητικών,ζήτησε από τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο το Σάββατο, ώστε όλοι να τον χειροκροτήσουν τον 36χρονο στο τελευταίο ματς της καριέρας του.

