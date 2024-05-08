Το Καλπάκι Ιωαννίνων και τα μειονοτικά χωριά της Αλβανιας θα επισκεφτεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, αύριο Πέμπτη.

Το πρόγραμμα της περιοδείας του έχει ως εξής:

Στις 8.15 πμ ο Στ. Κασσελάκης θα βρεθεί στο Καλπάκι Ιωαννίνων, όπου και θα συναντηθεί με τη δημοτική Αρχή της περιοχής. Κατόπιν, στις 9.15 πμ, αναμένεται να φτάσει στον συνοριακό σταθμό Κακαβιάς, ενώ στις 9.30 πμ θα μεταβεί στις Βουλιαράτες, όπου θα επισκεφτεί το σχολείο της περιοχής και θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο πεσόντων του '40.

Στις 10.30 πμ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φτάσει στο Γεωργουτσάτι, όπου θα συναντηθεί στο δημαρχείο με τον δήμαρχο Δρόπολης και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 11.30 πμ θα μεταβεί στη Βάνιστα, όπου θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με ομογενείς στο κέντρο «Καλημέρα». Κατόπιν, στις 12.15 μμ θα επισκεφθεί το χωριό Βρυσερά.

Ο Στ. Κασσελάκης αναμένεται να επιστρέψει στις 12.45 μμ στην Κακαβιά, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

