Πετρούπολη: Συνελήφθη στη Γαλλία για απόπειρα φόνου έξω από νυχτερινό κέντρο

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής η απόπειρα ανθρωποκτονίας 33χρονου, που διαπράχθηκε την 10-9-2023 έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή της Πετρούπολης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης αποδεικτικών μέσων και πληροφοριακών στοιχείων ταυτοποιήθηκε ως δράστης 39χρονος αλλοδαπός.

Ο 39χρονος συνελήφθη από τις γαλλικές Αρχές το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (4/5) στη Λυών, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τις ελληνικές Αρχές.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, τα ξημερώματα της 10-9-2023 έξω από κέντρο διασκέδασης, ο 39χρονος μετά από διαπληκτισμό, πυροβόλησε τον 33χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο 39χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

