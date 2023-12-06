ΕΕ: Η «απομονωμένη» Τουρκία πρέπει να αποφεύγει τους «επιθετικούς τόνους», λέει ο ευρωπαίος εισηγητής

Η Τουρκία είναι «πλήρως απομονωμένη» στη διεθνή σκηνή και πρέπει να εγκαταλείψει τον επιθετικό λόγο της, αν θέλει να αναπτύξει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ.

«Το να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς επιθετικούς και απειλητικούς τόνους είναι εύκολο, έχει άμεσο αποτέλεσμα και είναι δωρεάν. (...) Είστε πλήρως απομονωμένοι. Ο μόνος αληθινός φίλος σας είναι το Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Σάντσεθ-Αμόρ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

«Περιμένουμε ένα νέο τόνο και ενδείξεις εκ νέου δέσμευσης από την πλευρά της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τουρκία, χώρα που είναι από το 1999 υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, έχουν παγώσει από το 2018.

Στην τελευταία έκθεσή της για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις υποψήφιες χώρες, που δημοσιοποιήθηκε το Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαπιστώσει πως «η μονομερής εξωτερική πολιτική της Τουρκίας εξακολουθεί να αντιφάσκει με τις προτεραιότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και της κοινής ασφάλειας».

«Ξέρω ότι πολλές αποφάσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής λαμβάνονται παίρνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο τις αντιλαμβάνεται η εγχώρια κοινή γνώμη», δήλωσε επίσης ο Σάντσεθ-Αμόρ.

«Παρά τη σημερινή κατάσταση, η ΕΕ είναι έτοιμη να δεσμευθεί σε άλλους τομείς για να κάνει τις σχέσεις να προχωρήσουν», διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

