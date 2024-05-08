Φωτιά τώρα στη Ζαγορά

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15.00 στη Ζαγορά με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση δεν αποπνέει ανησυχία, καθώς φαίνεται πως είναι διαχειρίσιμη, ενώ η παρουσία της Πυροσβεστικής στο σημείο είναι ισχυρή.

