Φωτιά στη Ζαγορά – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η κατάσταση δεν αποπνέει ανησυχία

Φωτιά τώρα στη Ζαγορά

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15.00 στη Ζαγορά με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση δεν αποπνέει ανησυχία, καθώς φαίνεται πως είναι διαχειρίσιμη, ενώ η παρουσία της Πυροσβεστικής στο σημείο είναι ισχυρή.

