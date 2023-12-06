Ανακοινώθηκε στην ολομέλεια, από τον γ' αντιπρόεδρο του Βουλής Αθ. Μπούρα, και καταχωρίστηκε στα πρακτικά, η δήλωση για την ίδρυση της ενδεκαμελούς κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης ενημέρωσε επίσης, ότι ορίζει ως γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς την κ. Πέτη Πέρκα (Φλώρινας) και ως κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τους κ.κ. Ευκλ. Τσακαλώτο (Β1 Β.Τ. Αθηνών) και Νάσο Ηλιόπουλο (Α' Αθηνών).

Κατά τη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής», ο κ. Χαρίτσης όρισε ως εισηγητή της ΚΟ «Νέα Αριστερά» τον κ. Δ. Τζανακόπουλο, και ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Ευκλ. Τσακαλώτο.

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης όρισε ως εκπρόσωπό του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Με την προσθήκη της ΚΟ «Νέα Αριστερά», η Βουλή διαθέτει πλέον 9 κοινοβουλευτικές ομάδες: ΝΔ 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 36, ΠΑΣΟΚ 32, ΚΚΕ 21, Ελληνική Λύση 12, ΚΟ Σπαρτιάτες 11, ΚΟ Νέα Αριστερά 11, ΚΟ Νίκη 10, Πλεύση Ελευθερίας 6, ενώ 3 έδρες καταλαμβάνουν ανεξάρτητοι βουλευτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.