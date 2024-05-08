Σε περίπτωση που το χάσατε, μπορείτε να παρακολουθήσετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με τη Λένα Φλυτζάνη, εδώ
Πηγή: skai.gr
- Μεσσηνία: Άγρια επίθεση σκύλου σε 6χρονο κοριτσάκι - Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο
- Συστάσεις του υπουργείου Υγείας για την επανεμφάνιση της αφρικανικής σκόνης – Πώς να προφυλαχθούμε - Ποιοι να προσέξουν ιδιαίτερα
- Έβαλαν φωτιά σε ιστορική εκκλησία 156 ετών στη Χαλκιδική - Δείτε φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.