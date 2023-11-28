Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανέλαβε την άποψη ότι το Ισραήλ πρέπει να δικαστεί σε διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου που διέπραξε στη Γάζα, σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να καταπατά ξεδιάντροπα το διεθνές δίκαιο, τους νόμους του πολέμου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κοιτώντας στα μάτια της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε το γραφείο του.

Τα σχόλιά του έρχονται ενόψει της αυριανής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου θα συζητηθεί ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς.

Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα τις οκτώ εβδομάδες από τις επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

