Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ότι θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή για να επιβιώσει πολιτικά λόγω των διώξεων που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να «ξεφύγει» από τις συνέπειες για τα εγκλήματα που διέπραξε στη Γάζα.

Ειδικότερα, στην ομιλία του την Τρίτη στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στη Ντόχα, ο Ερντογάν κατηγόρησε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα, ότι θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή για την πολιτική του επιβίωση.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και το μέλλον ολόκληρης της περιοχής μας για να παρατείνει την πολιτική του ζωή», είπε ο Ερντογάν σε τηλεοπτικά σχόλια.

«Η απώλεια ζωής 17.000 Παλαιστινίων, κυρίως παιδιών και γυναικών, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και έγκλημα πολέμου. Το Ισραήλ δεν πρέπει να ξεφύγει από αυτά τα εγκλήματα», είπε.

Ένας έντονος επικριτής των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα ζητήσει να δικαστεί ο Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου.



Πηγή: skai.gr

