Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O Δήμος Αθηναίων υποδέχεται το τρόπαιο του Conference League στην Πλατεία Κοτζιά

Ο τελικός του UEFA Europa Conference League 2024, θα διεξαχθεί στην ΑΕΚ ARENA στις 29 Μαΐου

Conference League

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 στις 9.00 π.μ., ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θα υποδεχτεί το Κύπελλο του UEFA Europa Conference League στην πλατεία Κοτζιά.

Στη συνέχεια, από τις 9:30 π.μ. έως τις 8 μ.μ., οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το τρόπαιο από κοντά και να φωτογραφηθούν με αυτό.

Ο τελικός του UEFA Europa Conference League 2024, θα διεξαχθεί στην ΑΕΚ ARENA στις 29 Μαΐου, με διοργανώτρια πόλη την Αθήνα.

Κοτζιά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρης Δούκας Conference League UEFA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark