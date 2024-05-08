Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 στις 9.00 π.μ., ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θα υποδεχτεί το Κύπελλο του UEFA Europa Conference League στην πλατεία Κοτζιά.
Στη συνέχεια, από τις 9:30 π.μ. έως τις 8 μ.μ., οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το τρόπαιο από κοντά και να φωτογραφηθούν με αυτό.
Ο τελικός του UEFA Europa Conference League 2024, θα διεξαχθεί στην ΑΕΚ ARENA στις 29 Μαΐου, με διοργανώτρια πόλη την Αθήνα.
