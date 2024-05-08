Αίγυπτος: Εέρευνα για τη δολοφονία Ισραηλινοκαναδού επιχειρηματία

Οι αιγυπτιακές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον θάνατο ενός Ισραηλινοκαναδού επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στην παραλιακή πόλη Αλεξάνδρεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

"Μόνιμος κάτοικος της χώρας", δολοφονήθηκε χθες, Τρίτη, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η αιγυπτιακή αστυνομία.

Το θύμα ήταν επιχειρηματίας που είχε διπλή καναδική και ισραηλινή υπηκοότητα, ανέφερε από την πλευρά του σε μια ανακοίνωση το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

"Είχε επιχείρηση στην Αίγυπτο. Η πρεσβεία του Ισραήλ στο Κάιρο είναι σε επαφή με τις αιγυπτιακές αρχές, που διεξάγουν έρευνα για τις περιστάσεις της υπόθεσης", δήλωσε το υπουργείο.

Πηγή ασφαλείας την οποία επικαλείται το Reuters δήλωσε πως κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ληστεία. Η πηγή δεν έκανε κάποια σύνδεση ανάμεσα στη δολοφονία και την καταγωγή του άνδρα.

Ανακοίνωση ανάληψης ευθύνης από μία μέχρι τώρα άγνωστη οργάνωση που αποκαλείται "Εμπροσθοφυλακές Απελευθέρωσης" κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως πηγές ασφαλείας δήλωσαν πως δε διαθέτουν πληροφορίες για την ύπαρξη αυτής της οργάνωσης ή κατά πόσον είχε εμπλοκή στο συμβάν.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες στην Αίγυπτο, αν και όχι χωρίς προηγούμενο.

Στις 8 Οκτωβρίου, την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος που οδήγησε στο ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση και το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ένας Αιγύπτιος αστυνομικός σκότωσε δύο Ισραηλινούς τουρίστες και έναν Αιγύπτιο ξεναγό.

Μετά τον θάνατό τους, οι ισραηλινές αρχές συνέστησαν στους υπηκόους τους στην Αίγυπτο να φύγουν από τη χώρα.

Η Αίγυπτος ήταν η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ το 1979. Διαδραματίζει συχνά μεσολαβητικό ρόλο στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, όπως και στον εν εξελίξει πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

