Θεσσαλονίκη: «Εάν σήκωνε χέρι θα με σκότωνε»- 56χρονος κατηγορείται για επίθεση εναντίον της 34χρονης εγκύου συζύγού του

Διώκεται για σωματική βλάβη σε βάρος της εγκύου γυναίκας του - Τι ανέφερε η ίδια στο δικαστήριο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη για επίθεση εναντίον της εγκύου συζύγού του

Για σωματική βλάβη σε βάρος της εγκύου γυναίκας του διώκεται ένας 56χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Είχε προηγηθεί κλήση γειτόνων στην αστυνομία όταν άκουσαν φασαρία στο σπίτι τους κι ακολούθησε η σύλληψη του άνδρα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο 56χρονος αρνήθηκε ότι άσκησε βία εναντίον της 34χρονης η οποία βρίσκεται στον τελευταίο μήνα της κύησής της, ενώ ο ίδιος παραδέχθηκε μόνο ότι υπήρξε μία λεκτική προστριβή, κάτι που επιβεβαίωσε η γυναίκα.

«Εάν σήκωνε χέρι θα με σκότωνε. Είχαμε μία διαμάχη με λόγια», ανέφερε η 34χρονη.

Κατόπιν σχετική πρότασης του δικαστηρίου, το ζευγάρι δέχθηκε να υπαχθεί στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

