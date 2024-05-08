Χώρισαν Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα.

H αθλήτρια επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Έλληνα Τενίστα μιλώντας στο tennis.com, επί της ουσίας για τον «σωστό άνθρωπο τη λάθος στιγμή».

«Όταν ήμασταν καλά, η σχέση μας είναι καλή. Άλλες φορές, είχαμε ο καθένας την καριέρα του και τα δικά του πράγματα. Κάποιες φορές είναι καλύτερα να τραβάς χωριστούς δρόμους», είπε αρχικά.

«Αυτό μου θυμίζει την ιστορία της Μαρία Σαράποβα και του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, όταν συνάντησαν τον σωστό άνθρωπο, αλλά μάλλον ήταν λάθος η στιγμή. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και για μας».

«Είναι σαν τρενάκι του λούνα παρκ. Ξυπνάς κάθε μέρα και δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Συναισθηματικά υπήρχαν τα πάνω και τα κάτω, και ήταν δύσκολο για μένα το τελευταίο διάστημα. Για την ώρα αντιδρώ καλά. Έχω την καλύτερη ομάδα δίπλα μου, παρακολουθούμε την κατάσταση καθημερινά. Είμαι αρκετά σίγουρη ότι όλα θα πάνε αρκετά καλά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.