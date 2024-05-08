Γερμανοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες εναντίον τριών φερόμενων ως συνεργατών της ιταλικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντράγκετα.

Τα μέλη της μαφίας φέρεται να χρησιμοποίησαν ένα παγωτατζίδικο στην πόλη Ζίγκεν της δυτικής Γερμανίας για ξέπλυμα χρήματος «κατόπιν εντολής ενός υψηλόβαθμου μέλους της ‘Ντράγκετα’ από τη Σαν Λούκα στην Καλαβρία για να υποστηρίξουν την εγκληματική μαφιόζικη οργάνωση», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να επένδυσε περίπου 400.000 ευρώ στο παγωτατζίδικο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας.

«Σε αντάλλαγμα, το παγωτατζίδικο φέρεται ότι χρησιμοποιείτο για ξέπλυμα κερδών από διακίνηση ναρκωτικών της 'Ντράγκετα' και επίσης ως βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Επιπλέον, μέρος των ημερήσιων εσόδων από το παγωτατζίδικο φέρεται να μεταφέρονταν σε άλλα μέλη της ιταλικής μαφιόζικης οργάνωσης στην Ιταλία.

Οι αρχές στην Ιταλία θεωρούν ότι το αφεντικό της οργάνωσης είναι «από τους μεγαλύτερους διακινητές στο διεθνές εμπόριο κοκαΐνης», σύμφωνα με τους εισαγγελείς στο Ντίσελντορφ.

Το παγωτατζίδικο στο Ζίγκεν, καθώς και άλλα ακίνητα στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και την Ιταλία, ερευνήθηκαν σε μεγάλη επιδρομή πριν από ακριβώς ένα χρόνο.

Οι επιδρομές έγιναν μετά από σχεδόν τρία χρόνια ερευνών για τη φερόμενη ομάδα οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

