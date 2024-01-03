«Συνιστά τεράστιο θράσος, η Κυβέρνηση που ασκεί εδώ και χρόνια εξωτερική πολιτική με γνώμονα την επίθεση στους αντιπάλους της ως "εθνική εξαίρεση", την πατριδοκαπηλία και τις εσωκομματικές της ισορροπίες, να κουνάει το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ευαισθησία στα εθνικά θέματα, τη στιγμή, μάλιστα, που όχι μόνο δεν καταδικάζει τις επικίνδυνες δηλώσεις Συρίγου για την Συνθήκη της Λωζάννης, αλλά περιορίζεται σε ακατάληπτες δικαιολογίες για να τις καλύψει» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.



«Ο κ. Συρίγος όχι μόνο δεν ανασκεύασε τις δηλώσεις του περί Συνθήκης της Λωζάννης που είναι "κατά 97% παρωχημένη", αλλά τόνισε επιπλέον ότι "ως ένα βαθμό είναι παρωχημένη και ως προς τις μειονότητες". Αυτά από μία Κυβέρνηση που εκμεταλλεύτηκε με τον χειρότερο τρόπο το μειονοτικό πριν τις εκλογές».

Πηγή: skai.gr

«Η αναπαραγωγή αυτών των θέσεων με την ανοχή, μάλιστα, της Κυβέρνησης δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους και ερωτήματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από τον αιφνιδιαστικό ανασχηματισμό.»Πρώτον, δεν υπάρχει κανείς εκτός από τον ίδιο τον κ Συρίγο που να θεωρεί πειστικό, πως ο ισχυρισμός ότι 97% της Συνθήκης είναι "παρωχημένο" δεν αφήνει περιθώρια εκμετάλλευσης στην Τουρκία για να προωθήσει τις απαράδεκτες θέσεις της περί αναθεώρησης. Εάν ανοίξει αυτή η συζήτηση, ελάχιστη σημασία έχει αν η Τουρκία επιδιώκει να αναθεωρήσει το " 97%" ή το υπόλοιπο "3%".»Δεύτερον, οι θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών δεν περιορίζονται ούτε στην επίκληση του δικαιώματος νόμιμης άμυνας στη βάση του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ούτε στην θέση πως "ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται".«"Όσον αφορά τα ελληνικά νησιά, πουθενά στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης δεν προβλέπεται ότι αυτά θα τελούν υπό καθεστώς αποστρατικοποιήσεως." Ουδέποτε - και ορθώς- ελληνική κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, έχει πάει πέρα από αυτήν τη θέση, ανοίγοντας συζήτηση για το ποιες διατάξεις της Συνθήκης είναι ή δεν είναι ανενεργές και σε ποιον βαθμό ή πώς ερμηνεύονται.»Τρίτον, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο πρώην Υπουργός μίλησε ως "ακαδημαϊκός" και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι μίλησε "με την επιστημονική του ιδιότητα". Λίγα λεπτά αργότερα ο κ Συρίγος τόνισε ότι "επειδή άκουσα κάτι για επιστημονικές θέσεις" σημειώνω ότι οι θέσεις μου "δεν είναι επιστημονικές αλλά βαθύτατα πολιτικές". Αντί να παίζει με τις λέξεις και τις έννοιες ο κ Μητσοτάκης πρέπει να αποφασίσει εάν αποδέχεται ή απορρίπτει τη θέση του πρώην Υπουργού του» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

