ΚΚΕ για ανασχηματισμό: Επιτάχυνση «μεταρρυθμιστικής» ατζέντας με νέα βάρη

«Ο μόνος στόχος που υπηρετούν οι ονομαζόμενες "διορθωτικές" αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είναι η επιτάχυνση της λεγόμενης "μεταρρυθμιστικής" ατζέντας της κυβέρνησης της ΝΔ, που για την εργατική - λαϊκή πλειοψηφία σημαίνει νέα βάρη. 'Αλλωστε, αυτό αποδεικνύεται και από την επιστροφή υπουργών σε γνώριμες θέσεις στις οποίες διακρίθηκαν για το αντιλαϊκό τους έργο και τώρα επανέρχονται με αποστολή να το επισπεύσουν» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

