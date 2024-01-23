Η τροπολογία που κατατέθηκε χθες από την κυβέρνηση για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές για τους εκλογείς του εξωτερικού συνεχίζει να «πυροδοτεί» την κοινοβουλευτική «αντιμαχία» και σήμερα, δεύτερη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Το ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης εστιάζεται στις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών και στην αποσαφήνιση της στάσης των κομμάτων απέναντι στην αρχή του νομοσχεδίου. Αυτό διότι, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που είχαν δηλώσει «ναι» επί της αρχής του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, μετά τη χθεσινή κατάθεση της τροπολογίας κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «τορπίλισε» το κλίμα συναίνεσης που είχε διαμορφωθεί και ότι θα επανεξετάσουν τη στάση τους. Η ίδια η συμπολίτευση, όπως έχει καταγραφεί από τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις των βουλευτών, καλεί ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να απαντήσουν αν θεωρούν μικρότερης σημασίας τις ευρωεκλογές από τις εθνικές εκλογές για το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων της διασποράς. Τους καλεί επίσης να απαντήσουν γιατί αφού είπαν «ναι» στην καθιέρωση της επιστολικής στις ευρωεκλογές, να μην πουν «ναι» στην επέκτασή της στις εθνικές εκλογές. Στο κλίμα αυτό, η κυβέρνηση θα επιμείνει να καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την επιστολική ψήφο διότι είναι ζήτημα εμβάθυνσης της δημοκρατίας και, υπό αυτή την έννοια, ιστορικό, ηθικό και πατριωτικό χρέος απέναντι στον ελληνισμό της διασποράς.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιος Ακτύπης είπε ότι αποτελούσε πάγιο και διαχρονικό αίτημα της ομογένειας η ισοτιμία της ψήφου. Σήμερα δε με την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, διασφαλίζεται η προβλεπόμενη από το σύνταγμα αρχή της καθολικότητας της ψηφοφορίας. Αναφερόμενος στην τροπολογία για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, ο κ. Ακτύπης είπε ότι αποτελεί ιστορικό και πατριωτικό καθήκον των πολιτικών δυνάμεων η υπερψήφισή της γιατί οι απόδημοι Έλληνες είναι κορυφαίο κεφάλαιο για τη χώρα. Με την άρση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της ψήφου των ομογενών, με την επιστολική ψήφο, γίνεται το ουσιαστικότερο βήμα για τη σύνδεση του απόδημου ελληνισμού με την πατρίδα, είπε ο βουλευτής της ΝΔ. Πρέπει να ακούσουμε τον ελληνισμό της διασποράς και να κάνουμε ένα τεράστιο βήμα για τη συμμετοχή όλων στην εκλογική διαδικασία, ανέφερε ο κ. Ακτύπης.

Ο βουλευτής της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος είπε πως είναι ιστορικό καθήκον της Βουλής η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες της διασποράς και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές. Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης διασφαλίζει όλα τα εχέγγυα για την εκλογική διαδικασία.

Ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε εμβληματική μεταρρύθμιση την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, μια γενναία θεσμική παρέμβαση που θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα πολύ νωρίτερα. Το σύστημα αυτό, που θα εφαρμοστεί κατ΄αρχήν στις ευρωεκλογές, κάνει πιο ισχυρή τη φωνή της κοινωνίας, είπε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε ότι η επιστολική ψήφος αναβαθμίζει την πολιτική ζωή γιατί δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν ήδη εκλογικό δικαίωμα να διευκολυνθούν για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Ιδίως για τους Έλληνες του εξωτερικού, ο βουλευτής της ΝΔ επισήμανε ότι οι εκπρόσωποι των αποδήμων που είχαν κληθεί στην ακρόαση φορέων ζήτησαν να επεκταθεί η επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές γιατί κάθε ψήφος είναι γέφυρα που φέρνει την ομογένεια πιο κοντά στην πατρίδα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Γιώργος Γαβρήλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για κακή πρακτική νομοθέτησης. «Αλαζονικά προσεγγίζετε το 41% που σας έδωσε ο ελληνικός λαός. Όμως ο ελληνικός λαός δεν σας έδωσε λευκή επιταγή» είπε ο κ. Γαβρήλος αναφερόμενος στην τροπολογία που κατατέθηκε από την κυβέρνηση για την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες της διασποράς. «Αναζητούσατε συναίνεση. Και έρχεστε στην ολομέλεια και δυναμιτίζετε την πρόθεση συναίνεσης που επέδειξαν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που τόνισε μάλιστα ότι ζούμε κοινοβουλευτικά και πολιτικά παράδοξα για την κοινοβουλευτική ζωή του τόπου, αφού ο κ.Μητσοτάκης παριστάνει τον μεταρρυθμιστή, ζητάει τη συναίνεση της αντιπολίτευσης αλλά αφήνει ελεύθερους τους βουλευτές του να απέχουν από την ψηφοφορία σε σημαντικά ζητήματα, όπως το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

«Η Τροπολογία της υπουργού κ. Κεραμέως για ένα κορυφαίο θέμα που αφορά σε μείζονα αλλαγή του πλαισίου των βουλευτικών εκλογών είναι ένα φθηνό τέχνασμα που αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, το πώς αντιλαμβάνεται η ΝΔ τη συναίνεση στο πολιτικό σύστημα» ανέφερε, σε δήλωσή της, η τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Γιώτα Πούλου και πρόσθεσε ότι η καθολική και έντονη αντίδραση των κομμάτων στην απόπειρα παγίδευσης και χειραγώγησής τους ήταν αναμενόμενη, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή αυτού του πλαισίου απαιτεί μία διαφορετική επεξεργασία, με ευρύτατη συναίνεση (αυξημένη πλειοψηφία 200 ψήφων) αφού αναφέρεται σε άλλη εκλογική διαδικασία, με πολλές εκλογικές περιφέρειες και πολλούς υποψηφίους. «Με την υπεύθυνη στάση μας στη λεπτομερή επεξεργασία του νομοσχεδίου της επιστολικής ψήφου, που εκφράστηκε με προτάσεις και Τροπολογίες, αποδομήσαμε τη δήθεν κυριαρχία και "αποκλειστικότητα" της Νέας Δημοκρατίας στην εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των ομογενών. Έτσι, κατέφυγε σε μία απαράδεκτη για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα εκτροπή, για να διεκδικήσει εκ νέου το προβάδισμα. Όμως, η προπαγάνδα της δεν θα περάσει!» τόνισε η Γιώτα Πούλου.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε τυχοδιωκτική απόπειρα αντιπερισπασμού τη χθεσινή τροπολογία, η οποία, επισήμανε, εκδηλώθηκε τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Αυτοί χειρισμοί όμως, είπε η βουλευτής, καθιστούν την κυβέρνηση ανίκανη να διασφαλίζει τις αναγκαίες συναινέσεις. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ψηφίσει διατάξεις για την ψήφο των ομογενών με θεσμική υπευθυνότητα, αν και έχει επισημάνει ζητήματα που ανακύπτουν από τον τρόπο που τις εισήγαγε η κυβέρνηση. Η επιστολική ψήφος οφείλει να ενταχθεί στις δυνατότητες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ως διευκόλυνση όμως, είπε η κ. Αποστολάκη.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Μεταξάς ανέφερε πως πουθενά, όπου εφαρμόστηκε η επιστολική ψήφος, δεν μειώθηκε η αποχή. Αντιθέτως, αποκάλυψε και περιπτώσεις παρατυπιών και αλλοίωσης στις εκλογές. Εν προκειμένω, ο κ. Μεταξάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αναθέτει, με το νομοσχέδιο, καθήκοντα δικαστικού εκπροσώπου στις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Προειδοποίησε για ένταση των εκβιασμών και πιέσεων στους εκλογείς από το εργοδοτικό περιβάλλον κυρίως, και για στρατηγική απομάκρυνσης των πολιτών από την πολιτική.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, ιδίως και με την εμπλοκή των ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών. Είπε επίσης ότι με το νομοσχέδιο παραβιάζεται και η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών αφού ο εκλογέας θα ψηφίζει από το σπίτι του, αρκετές ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Αναφερόμενος στον επανακαθορισμό της κατανομής των εδρών αλλά και στη χθεσινή τροπολογία για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βλέπει το κράτος ως λάφυρο και ότι επιχειρείται υφαρπαγή μιας έδρας από την Ελληνική Λύση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.