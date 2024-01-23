Τσιόδρας στον ΣΚΑΪ 100,3: Η τροπολογία για την επιστολική ψήφο αφορά μόνον στους απόδημους

«Η πρόταση που ήρθε χθες αφορά μόνον στους απόδημους Έλληνες και όχι τους Έλληνες του εσωτερικού» διευκρίνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Ανέφερε ότι «υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά από τη στιγμή που υπήρξε διαβεβαίωση από το υπουργείο Εσωτερικών ότι τα θέματα αυτά μπορούν να επιλυθούν, και από τη στιγμή που υπήρξε συναίνεση για τις ευρωεκλογές δεν είδαμε το λόγο να μην υπάρξει επέκταση και για τις εθνικές εκλογές».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο κ. Τσιόδρας χαρακτήρισε υποκριτική η στάση της αντιπολίτευσης.

«Νομίζω ότι επι της ουσίας διαφωνεί, όχι τώρα επειδή ήρθε η συγκεκριμένη τροπολογία» τόνισε, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο μπορεί να ψηφιστεί επί της αρχής και στη συγκεκριμένη τροπολογία, εάν κάποιος διαφωνεί, να καταψηφίσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.