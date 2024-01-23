«Η επαναλαμβανόμενη κατάπτυστη πρακτική της στοχοποίησης και των προγραφών δεν προκαλεί, δυστυχώς, καμία έκπληξη για τον εν λόγω βουευτή» αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για σκίτσα του Ηλία Μακρή στην καθημερινή με θέμα τον βουλευτή Χανίων.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική του, ο Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ προέβη, για μια ακόμα φορά, σε προγραφές, αυτή τη φορά σε βάρος του σκιτσογράφου Ηλία Μακρή, επειδή ενοχλήθηκε από το σκίτσο του.

Η επαναλαμβανόμενη κατάπτυστη πρακτική της στοχοποίησης και των προγραφών δεν προκαλεί, δυστυχώς, καμία έκπληξη για τον εν λόγω Βουλευτή.

Το γεγονός, όμως, ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση για εκείνον, ή έστω κάποια αντίδραση καταδίκης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αρχηγό του, υποδηλώνει την ανοχή του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε αυτές τις πρακτικές, η οποία, τελικά, μεταφράζεται σε πλήρη συνενοχή».

Η ανάρτηση Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης έγραψε στο Facebook για τον σκιτσογράφο Ηλία Μακρή:«Εκτός από τα σιχάματα της 'δημοσιογραφίας' υπάρχουν και τα βοθρολύματα της 'γελοιογραφίας'. Μάλλον ζητάει αύξηση και δείχνει χαρακτήρα εναντίον μου αυτό το βδέλυγμα ! Ηλιας Μακρης γελοιογράφος ,λέει,της «σοβαρής» Καθημερινής! Τραβα στο Μακελειό λυξονταρμα ,εκει θα έχεις πέραση ! ΥΓ1:Δεν δημοσιεύω τα σκίτσα σου ,μόνο τη φάτσα σου που καταλαβαίνει κανείς πολλά…… Θα σου ταχυδρομήσω δυο διευρα για τις δυο « Γελοιογραφίες» σου που μου έστειλαν και με αφορούν… Τόσο αξίζει η τέχνη σου … Τωρα που ασχολήθηκα ίσως σου δώσουν κι αύξηση. ΥΓ2:Βάζω και μια ανάρτηση του Κώστα Βαξεβάνη που μάλλον γράφτηκε για σένα και το μεροκάματο σου..(φωτο 3)».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.