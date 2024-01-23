Τροπολογία - έκπληξη για επιστολική και στις εθνικές κάλπες: Σήμερα οι τοποθετήσεις των αρχηγών στη Βουλή - Η στάση της αντιπολίτευσης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να επεκτείνει το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους και στις εθνικές εκλογές, με τροπολογία που κατέθεσε χθες το απόγευμα η Νίκη Κεραμέως από το βήμα της Βουλής, προκαλεί νέες τριβές μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης, με τα κόμματα να επανεξετάζουν τη στάση τους επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά την παρέμβασή της από τη βήμα της Βουλής, η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, τόνισε πως «ήδη 230 βουλευτές έχουν τοποθετηθεί θετικά για την επιστολική στους απόδημους στις ευρωεκλογές», διερωτώμενη γιατί να μην επεκταθεί το μέτρο αυτό και στις εθνικές εκλογές. «Πρόκειται για δημοκρατικό χρέος και ιστορική ευκαιρία και γι' αυτό και είναι μεγάλη η ευθύνη που βαραίνει τον κάθε βουλευτή πέρα και πάνω από κόμματα», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Προϋπόθεση πάντως, προκειμένου η τροπολογία να αποτελέσει νόμο του κράτους είναι η συγκέντρωση των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή απαιτούνται τουλάχιστον 200 θετικές ψήφοι (σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας και τον Κανονισμό της Βουλής), επομένως η συναίνεση κομμάτων της αντιπολίτευσης κρίνεται απαραίτητη.

«Τρικ» παγίδευσης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Αμηχανία και έκπληξη προκάλεσε στα αντιπολιτευτικά έδρανα η κυβερνητική εξαγγελία, με τους εκπροσώπους των κομμάτων να καταλογίζουν στην κυβέρνηση τυχοδιωκτική συμπεριφορά.

Για τσαπατσούλικη και επικοινωνιακή διαδικασία μίλησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υποστηρίζοντας πως «με λαθροχειρίες και τροπολογίες της τελευταίας στιγμής η κυβέρνηση προσπαθεί να υφαρπάξει την συναίνεση όχι της αντιπολίτευσης αλλά της κοινωνίας, δεν θα το πετύχετε όμως, είστε τραγικά μόνοι».

«Πλέον ο χρόνος παγώνει και ξεκινάμε από μηδενική βάση» υποστήριξε ο Μιχάλης Κατρίνης, από το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας να εννοηθεί πως για την Χαριλάου Τρικούπη τίθεται υπό αμφισβήτηση η θετική στάση στο νομοσχέδιο.

Για «νομοθετικό αιφνιδιασμό χωρίς ενημέρωση» έκανε λόγο το ΚΚΕ, με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου να χαρακτηρίζει την τροπολογία της κυβέρνησης μη εύστοχη επιλογή, τονίζοντας πάντως πως δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας της επιστολικής ψήφου.

Απαντώντας στα ομαδικά πυρά, η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, ζήτησε να μην περιμένει το πολιτικό προσωπικό άλλα 50 χρόνια προκειμένου να άρει όλα τα εμπόδια για τη ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, τονίζοντας πως «ο καθένας και η καθεμιά μας κρίνεται! Όσοι θέλουν οι συμπολίτες μας να μπορούν να ψηφίζουν και εθνικές εκλογές θα ψηφίσουν 'ναι', όσοι δεν θέλουν θα ψηφίσουν 'όχι'. Αν δεν συγκεντρώσει 200 ψήφους, δεν θα περάσει. Απλά τα πράγματα».

Πιο ξεκάθαρη εικόνα για την στάση που θα κρατήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην τροπολογία, αναμένεται να υπάρξει σήμερα, με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.

«Όχι» στις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

Ενδεικτική πάντως της σύγχυσης που επικρατεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την στάση που θα κρατήσουν, είναι η ψηφοφορία επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας που υπέβαλαν τέσσερα από τα συνολικά οκτώ κόμματα της αντιπολίτευσης (ΚΚΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΝΙΚΗ) κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρ΄ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν θετικά επί της αρχής για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, υποστήριξαν ότι οι ρυθμίσεις πάσχουν συνταγματικά, υπερψηφίζοντας τις ενστάσεις. Τελικώς, οι ενστάσεις απορρίφθηκαν από τους βουλευτές της πλειοψηφίας και της Πλεύσης Ελευθερίας. Η ψήφιση του νομοσχεδίου και της τροπολογίας αναμένεται να γίνει την Τετάρτη ονομαστικά, μετά από αίτημα του ΚΚΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.