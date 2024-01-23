Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Όταν πιστεύεις στην επιστολική ψήφο, πιστεύεις συνολικά

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει του υπουργικό συμβούλιο μετά τη σημερινή αναβολή λόγω της ασθένειας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ δεν θα γίνει το ταξίδι στις ΗΠΑ, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Για την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές

Ερωτηθείς για την τροπολογία που κατέθεσε χθες η κα. Κεραμέως για επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η πρόθεσή μας να επεκταθεί το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου στους εκλογείς του εξωτερικού είχε εκφρασθεί για όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και αυτό έγινε όταν το νομοσχέδιο συγκέντρωσε 230 ψήφους, κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα».

Ακολούθως, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για αιφνιδιασμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «προϋπήρξε εκτενής διαβούλευση για την επιστολική ψήφο για τα τεχνικά ζητήματα και το αδιάβλητο της διαδικασίας, επίσης έρχεται σε έναν ουδέτερο χρόνο και η τροπολογία κατατέθηκε στην αρχή της συζήτησης. Επιτέλους, συμφωνούμε ότι η επιστολική ψήφος είναι καλό για τους κατοίκους του εξωτερικού και είδαμε ότι βρέθηκε η πλειοψηφία των 200 ψήφων, γιατί να χαθεί η ευκαιρία.»

Για το ίδιος θέμα ανέφερε ότι «εμείς θέλουμε να κάνουμε πράξη τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και δεν έχουν κομματικό πρόσημο. Όταν πιστεύεις στην επιστολική ψήφο την πιστεύεις συνολικά. Το πρώτο βήμα είναι οι ευρωεκλογές και το δεύτερο οι εθνικές για τους εκλογείς του εξωτερικού.»

Για γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τις αντιδράσεις εντός του κυβερνώντος κόμματος, ο κ Μαρινάκης είπε ότι «Έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου, το μηνιαίο, με κορυφαία παρέμβαση για μένα ο χάρτης δικαστηρίων, ένα εκ των θεμάτων που θα συζητηθούν. Το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είναι ζήτημα δικαιωμάτων και ο πρωθυπουργός απάντησε ότι όσοι συμμετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο έχουν αυξημένη θεσμική υποχρέωση. Δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουμε τη στάση ενός βουλευτή καταρχάς, θα δούμε πρώτα πως θα τοποθετηθούν οι υπουργοί μετά την αρχική εισήγηση, ποια θα είναι η στάση. Είναι απόφαση του πρωθυπουργού ποιος είναι ικανός να είναι στο υπουργικό συμβούλιο. Προσωπικά θεωρώ ότι όταν συμμετέχεις σε ένα σύνολο, στηρίζεις τις αποφάσεις».

Για τις αντιδράσεις της Εκκλησίας

Για την αντίδραση της Εκκλησίας απάντησε «απόλυτος σεβασμός στην Εκκλησία που διαχρονικά είχε μία στάση διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Είναι σεβαστές οι απόψεις της. Εμείς εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας με το οποίο έχουμε εκλεγεί από τους Έλληνες πολίτες με ένα ποσοστό μεγαλύτερο από τις προηγούμενες φορές παρά τα δύσκολα χρόνια εισαγόμενων κρίσεων. Υπάρχει εκτελεστική και νομοθετική εξουσία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.