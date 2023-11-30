Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης είπε ψέματα προεκλογικά

Κριτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με αιχμή τα τελευταία νομοσχέδια, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη για ασυνέπεια με τα όσα είχε προαναγγείλει προεκλογικά ενώ κάνει λόγο για σύστημα που διαλύει τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας, αναφέρουν πηγές από το κόμμα τις αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν:

Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στα ψέματα:

Δήλωνε προεκλογικά ότι δεν θα αυξηθεί η φορολογία. Τώρα επιβάλλει οριζόντια και άδικη φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Δήλωνε ότι θα μειώσει τον ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά. Τώρα τον αυξάνει, τη στιγμή που σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2024 οι πολίτες θα επιβαρυνθούν με 1,6 δισ. ευρώ επιπλέον φορολογικές δαπάνες.

Υποσχέθηκε μείωση των ανισοτήτων. Τώρα διανέμει μεροληπτικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εξοβελίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Είπε ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Τώρα η Ελλάδα αναδεικνύεται πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό στα τρόφιμα.

Δεσμεύτηκε ότι θα αυξήσει τους μισθούς. Τώρα τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 0,2% το 2023.

Είπε ότι θα ενισχύσει το ΕΣΥ. Τώρα τα Νοσοκομεία παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, με τελευταίο παράδειγμα την ντροπιαστική κατάσταση στο «ΕΛΕΝΑ».

Μίλησε για την ανάγκη σύγκλισης με την Ευρώπη. Τώρα η χώρα μας εμφανίζει αρνητική απόκλιση στις δαπάνες για την υγεία, την Παιδεία και την αναπηρία, ενώ είναι 24η στους 27 στην αγοραστική δύναμη.

Δεσμεύτηκε ότι θα νομοθετήσει το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τώρα τον παραπέμπει διαρκώς στις καλένδες, ευρισκόμενος σε ομηρεία από τον κ. Σαμαρά και την ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός του.

Υποσχέθηκε υπερήφανη και σοβαρή εξωτερική πολιτική. Τώρα βλέπουμε διαρκείς παλινωδίες στα εθνικά θέματα, με κριτήριο τις εσωτερικές κομματικές ισορροπίες της ΝΔ.

Ο κατάλογος της αναξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη δεν έχει τελειωμό.

Τελικά στο μόνο που είναι συνεπής είναι στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων:

Με την προκλητική διάταξη που ψήφισε η ΝΔ τον Νοέμβριο του 2019 για την ασυλία των τραπεζιτών, «ξέπλυνε» χορηγήσεις θαλασσοδανείων και τα μεγάλα σκάνδαλα ευνοημένων ημετέρων της. Η νομοθετική ρύθμιση που φέρνει ο Γιώργος Φλωρίδης (που αρχικά φάνηκε να μη την ξέρει η κυβέρνηση) αποτελεί στάχτη στα μάτια της κοινής γνώμης για όσα σκανδαλώδη προηγήθηκαν.

Με την ζημία δισεκατομμυρίων του Δημοσίου από την αποεπένδυση του ΤΧΣ από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών.

Με το συνεχιζόμενο πάρτι των απευθείας αναθέσεων σε φίλους και αρεστούς.

Με την υποστελέχωση των ελεγκτικών οργανισμών με αποτέλεσμα να οργιάζει η αισχροκέρδεια.

Με την διαρκή παρεμπόδιση του έργου των Ανεξάρτητων Αρχών.

Με τα στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνεια να εγκαταλείπουν το καράβι το ένα μετά το άλλο (γιατί άλλωστε;).

Τελικά το σύστημα εξουσίας που έχει στηθεί στη χώρα υπό τον κ. Μητσοτάκη «και τρώει και ψεύδεται».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι εδώ ως ισχυρό ανάχωμα θεσμικής υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι σε αυτό το σύστημα που διαλύει τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας. Με αποφασιστικότητα, τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τη φορολογία, τα κόκκινα δάνεια, τη στέγαση, δίπλα στους πολίτες και τις ανάγκες τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.