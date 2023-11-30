Λογαριασμός
Επιστολική ψήφος: Πώς θα είναι τα νέα ψηφοδέλτια στις ευρωεκλογές του 2024– Φωτογραφίες

Τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις επερχόμενες ευρωεκλογές του 2024 για όλους τους πολίτες εντός κι εκτός Ελλάδας, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός

επιστολικη ψήφος

Τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις επερχόμενες ευρωεκλογές του 2024 για όλους τους πολίτες εντός κι εκτός Ελλάδας, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

επιστολικη

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, «ανέβασε» φωτογραφίες από τα νέα ψηφοδέλτια.

επιστολικη

επιστολικη

Ο Ακης Σκέρτσος χαρακτήρισε την επιστολική ψήφο «μια ιστορική στιγμή για την Ελληνική δημοκρατία, ένα ακόμη βήμα σύγκλισης με την Ευρώπη και διεύρυνσης των πολιτικών δικαιωμάτων και σημαντική πολιτική μεταρρύθμιση που απαντάει στο πρόβλημα της αυξανόμενης αποχής».

επσιτολική

Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα τους φακέλους.

επσιτολική

επιστολικη

Πηγή: skai.gr

TAGS: Επιστολική ψήφος ευρωεκλογές Άκης Σκέρτσος
