Τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις επερχόμενες ευρωεκλογές του 2024 για όλους τους πολίτες εντός κι εκτός Ελλάδας, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, «ανέβασε» φωτογραφίες από τα νέα ψηφοδέλτια.

Ο Ακης Σκέρτσος χαρακτήρισε την επιστολική ψήφο «μια ιστορική στιγμή για την Ελληνική δημοκρατία, ένα ακόμη βήμα σύγκλισης με την Ευρώπη και διεύρυνσης των πολιτικών δικαιωμάτων και σημαντική πολιτική μεταρρύθμιση που απαντάει στο πρόβλημα της αυξανόμενης αποχής».

Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα τους φακέλους.

Πηγή: skai.gr

