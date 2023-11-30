Κασσελάκης: Ο Βασίλης Βασιλικός μίλησε την παγκόσμια γλώσσα - το μεγαλύτερο επίτευγμα για έναν συγγραφέα

«Ο Βασίλης Βασιλικός μίλησε την παγκόσμια γλώσσα - το μεγαλύτερο επίτευγμα για έναν συγγραφέα. Και συνομίλησε ταυτόχρονα με την παγκόσμια Ιστορία - το μεγαλύτερο επίτευγμα για έναν άνθρωπο. Πολυγραφότατος, πολυμεταφρασμένος, πολυβραβευμένος, πολύτιμος» αναφέρει σε ανάρτησή του στο «X» μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης για τον θάνατο του σπουδαίου συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού.

Ένας ολόκληρος πλανήτης έμαθε τον ήρωα Γρηγόρη Λαμπράκη, το παρακράτος που εξουσίαζε…

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Η ελληνική γλώσσα έχει όλη τη δυναμική του δυναμίτη», είχε πει σε μία συνέντευξή του ο Βασίλης Βασιλικός.

Κατάφερε την παγκόσμια έκρηξη με ένα γράμμα: Ζ. Έκρηξη λογοτεχνίας. Έκρηξη δημοκρατίας. Ένας ολόκληρος πλανήτης έμαθε τον ήρωα Γρηγόρη Λαμπράκη, το παρακράτος που εξουσίαζε για δεκαετίες τη χώρα μας, τη δημοκρατία που για να κερδηθεί κάποιοι μάτωσαν σε αυτόν τον τόπο.

Ο Βασίλης Βασιλικός μίλησε την παγκόσμια γλώσσα - το μεγαλύτερο επίτευγμα για έναν συγγραφέα. Και συνομίλησε ταυτόχρονα με την παγκόσμια Ιστορία - το μεγαλύτερο επίτευγμα για έναν άνθρωπο. Πολυγραφότατος, πολυμεταφρασμένος, πολυβραβευμένος, πολύτιμος.

Όμως για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ η σημερινή απώλεια είναι διπλή. Όχι μόνο του μεγάλου διανοούμενου αλλά και του μεγάλου συντρόφου. Που συμπαρατάχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολες στιγμές και κόσμησε την πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας στις εκλογές του 2019, όπως κόσμησε μέσα από την εκλογή του το ελληνικό κοινοβούλιο.

Επιτρέψτε μου έναν προσωπικό τόνο. Διάβασα το Ζ νεαρός, στην Αμερική, είδα την ταινία του Κώστα Γαβρά, και αυτό το βιβλίο έγινε κομμάτι της δικής μου πολιτικής και ηθικής συγκρότησης. «Θέλησα να αποτυπώσω τον αιώνα μου», έλεγε ο Βασίλης Βασιλικός. Είναι από τους λίγους που το πέτυχαν τόσο ανεξίτηλα.

