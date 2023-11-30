Σε συνέχεια της εισήγησης του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος επισημαίνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μια ιστορική στιγμή για την Ελληνική δημοκρατία, ένα ακόμη βήμα σύγκλισης με την Ευρώπη και διεύρυνσης των πολιτικών δικαιωμάτων».

Και, εν συνεχεία, «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πριν λίγο στο υπουργικό συμβούλιο τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην καθιέρωση της επιστολής ψήφου για όλους τους ψηφοφόρους (κατοίκους εξωτερικού και εσωτερικού προαιρετικά) από τις επόμενες ευρωεκλογές του 2024. Μια ακόμη σημαντική πολιτική μεταρρύθμιση που απαντάει στο πρόβλημα της αυξανόμενης αποχής και υποστηρίζει το εκλογικό δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού, των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, των εποχικών εργαζόμενων, των νέων μαθητών και φοιτητών», υπογραμμίζει κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

