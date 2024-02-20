Την αναγκαιότητα του πρωτογενή τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ τόνισε ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στον ΣΚΑΪ υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της περιθωρίων.

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τα αιτήματα των αγροτών τα οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όπως είπε «το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι πανευρωπαϊκό, αφού οι αγρότες διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες, στο Μόναχο, στο Βερολίνο , στο Παρίσι. Αντιμετωπίζουν πολύ ουσιαστικά, χρόνια προβλήματα, τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν χειροτερέψει εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων».

«Το κοκτέιλ κρίσεων με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι οι παραγωγοί τα τελευταία χρόνια είναι πρωτόγνωρο στην ιστορία των τελευταίων 50-60 ετών. Λαθεμένες πολιτικές και ασύμμετρη επιρροή στην προσπάθεια της πράσινης μετάβασης, η κλιματική κατάρρευση, η ενεργειακή κρίση, οι χαμηλές εμπορικές τιμές. Όλα αυτά μαζί δεν τα έχουν αντιμετωπίσει ξανά οι παραγωγοί τα τελευταία 50-60 χρόνια.

Παλαιότερα ερχόταν η επιστήμη, η εκβιομηχάνιση, έδινε λύσεις γιατί αυξανόταν η παραγωγή και το εισόδημα. Σήμερα, μια παράμετρος που έχεις για να λύσεις τα ζητήματα έρχεται και κοντράρει σε άλλου είδους ζητήματα», τόνισε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε:

«Η κυβέρνηση, όχι μόνο τώρα αλλά και στο παρελθόν με σειρά μέτρων, έχει αποδείξει πως αντιλαμβάνεται ό,τι γίνεται και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας κάνει αυτό που μπορεί και πολλές φορές και με το παραπάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύνονται τα προβλήματα όλα. Η κυβέρνηση έκανε πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας, την επιστροφή του ΕΦΚ και μάλιστα νωρίτερα. Προφανώς και τα αιτήματα των αγροτών είναι για κάτι παραπάνω, αλλά εκεί σταθμίζει κάποιος τα περιθώρια.

Οι λύσεις των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα έχουν να κάνουν με μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα ανακουφίσει μακροπρόθεσμα τον τομέα. Το ζήτημα δεν λύνεται μόνο με μέτρα στήριξης ή επιδότησης. Έχουμε διαρθρωτικά προβλήματα. Πάνω από το 75% των ανθρώπων που ασχολούνται, έχουν κάτω από 50 στρέμματα. Σήμερα αυτός που έχει κάτω από 50 στρέμματα, τζάμπα να τους δώσεις το ρεύμα, δεν κάνει τίποτα.

Δεύτερον, είναι η κατεύθυνση των προϊόντων που μπορούν να τους δώσουν μεγαλύτερες τιμές. Ο καλύτερος έλεγχος τι μπαίνει και πώς πωλείται. Όλα αυτά έχουν να κάνουμε με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική».

Πηγή: skai.gr

