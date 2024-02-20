«Η συμμετοχή στη διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού μας μέλλοντος, αποτελεί όχι μόνο προνόμιο, αλλά και καθήκον όλων μας» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδεχόμενη στο Προεδρικό Μέγαρο, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι η ανάδειξη των εκπροσώπων μας στις επικείμενες Ευρωεκλογές, αποτελεί τη μεγαλύτερη πολυεθνική άσκηση Δημοκρατίας, όπως εύστοχα την έχει χαρακτηρίσει και η κ. Μέτσολα και παρατήρησε πως «η Ευρώπη έχει πετύχει πολλά σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο. Έχει, όμως να αντιμετωπίσει και μια σειρά από προκλήσεις, από την κλιματική και την ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό, τη ρωσική επιθετικότητα, που απαιτούν συντονισμένη δράση από όλους μας. Και γι' αυτό είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτονόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υποστήριξε, επίσης, ότι «η δολοφονία του Αλεξέι Ναβάλνι μας υπενθύμισε με τραγικό τρόπο ότι οι αγώνες για τη δημοκρατία και την ειρήνη απαιτούν συχνά θυσίες σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Η στήριξη στην Ουκρανία θα είναι σταθερή και από εμάς για όσο χρειαστεί και εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές σας σ' αυτό το επίπεδο».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και αποφασιστικοί απέναντι στα φαινόμενα ακραίας ρητορικής και λαϊκισμού που αναπτύσσονται και που επιχειρούν να αμφισβητήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας».

Τέλος, υποστήριξε, ότι «για αυτό είναι σημαντικό, όλοι μας να προσπαθούμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και κυρίως τους νέους για τη σημασία, του να υπερασπίζονται τις αξίες αυτές και συνολικά το ευρωπαϊκό εγχείρημα» και την συνεχάρη για την πρωτοβουλία της, να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες αυτή την περίοδο.

Από την πλευρά της, η Ρομπέρτα Μέτσολα, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή, εξέφρασε τη χαρά της, που βρίσκεται στην Αθήνα ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινουβουλίου, στο πλαίσιο των επισκέψεών της, από χώρα σε χώρα, με σκοπό να ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές του Ιουνίου του 2024, που θα εκλέξουν τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «τον Ιούνιο, θα εκλεγούν 720 μέλη, η Ελλάδα θα στείλει 21 μέλη, και βεβαίως, αυτοί θα πρέπει να εκλεγούν από τους Έλληνες πολίτες».

Σημείωσε, επίσης, ότι κατά τις επισκέψεις της αυτές, προσπαθεί να εξηγήσει «τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι επιτυχίες της, τι θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα στο διάστημα αυτό, και βεβαίως, γιατί πρέπει όλοι τώρα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας αποφάσεις σοβαρές που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό, τη Δημοκρατία, τα θέματα των αγροτών, όπως επίσης και πολλές σοβαρές πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα πέντε χρόνια».

Όσον αφορά στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι «μετά τη ρωσική εισβολή έχει γίνει απόλυτα σαφές ότι η Ουκρανία ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τώρα, μάλιστα, μετά τη φοβερή δολοφονία του Αλεξέι Ναβάλνι, το θέμα αυτό κυριαρχεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πούτιν πλέον έδειξε ότι ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να καταστρέψει όλους όσοι τον αντιμάχονται. Επί του θέματος αυτού, θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχω επαφές με τις διάφορες επιτροπές, τις πολιτικές ομάδες, όπως, επίσης και στελέχη κυβερνήσεων».

Αναφερόμενη στην επίσκεψή της στην Ελλάδα, σημείωσε, ότι προσπαθεί να συμμετάσχει στη συζήτηση με τους νέους κυρίως, για να τους εξηγήσει και να ρωτήσει «τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς», και να τους παροτρύνει να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές, ενώ εξέφρασε και τη χαρά της, για το γεγονός ότι ήδη στην Ελλάδα μπορούν να ψηφίσουν και οι δεκαεπτάχρονοι.

Καταλήγοντας, είπε, ότι είχε «μία πολύ καλή συζήτηση με τον Πρωθυπουργό» και συνεχάρη την Ελλάδα για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις, που έχουν γίνει κυρίως όσον αφορά και στην ισότητα στον γάμο, σημειώνοντας ότι είναι ένα θέμα που θεωρείται πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.