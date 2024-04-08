Την Τήλο, το πρώτο νησί παγκοσμίως που, χάρη στο πιλοτικό πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, έχει μηδενίσει την ταφή απορριμμάτων κι έχει λάβει την πιστοποίηση Zero Waste Cities, επισκέφθηκε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πλέον, η Τήλος θεωρείται πρότυπο στη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Αποδείξατε ότι είναι ένα έργο και μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Προφανώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100%, έτσι ώστε να μηδενίσουμε πρακτικά τα απορρίμματα τα οποία κατευθύνονται προς ταφή, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός», σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, όπου η δήμαρχος Μαρία Καμμά και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση με την οποία ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος.

«Να σας συγχαρώ γι' αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί κι ένα ενδιαφέρον θεσμικό προηγούμενο, αλλά κυρίως θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω - και αποδίδουμε συνολικά στην κυβέρνηση - σε καινοτόμα έργα τα οποία κάνουν την κυκλική οικονομία πράξη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο έγινε μία επισκόπηση των έργων που υλοποιούνται στο νησί, ενώ ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει το αναβαθμισμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο συστεγάζεται με το Δημαρχείο.

Υπογραμμίστηκε ακόμα ότι η Τήλος είναι ήδη ένα πρωτοπόρο νησί και στο σκέλος της «πράσινης» ενέργειας, έχοντας εγκαταστήσει αφενός υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού από ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκό πάρκο και αφετέρου υποδομές αποθήκευσης του πλεονάσματος σε μπαταρίες, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ετήσιο ενεργειακό μείγμα, παρά τις μεγάλες απαιτήσεις στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον οικισμό Μεγάλο Χωριό, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει κατοίκους στην κεντρική πλατεία και να συνομιλήσει μαζί τους.

Πρώτη στάση του πρωθυπουργού στην Τήλο ήταν το νεόδμητο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συνολικού εμβαδού 798 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πόλος, προσελκύοντας επισκέπτες στο νησί και προβάλλοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες του μουσείου και ενημερώθηκε για την συλλογή του και για τα βιοκλιματικά πρότυπα με βάση τα οποία κατασκευάστηκε. Προτού αναχωρήσει έγινε ο πρώτος που υπέγραψε το βιβλίων επισκεπτών του μουσείου, τα εγκαίνια του οποίου προγραμματίζονται στις αρχές του καλοκαιριού.

Αναλυτικά, σε δήλωσή του στο Δημαρχείο Τήλου ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Εγώ κατ' αρχάς να σας συγχαρώ γι' αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί κι ένα ενδιαφέρον θεσμικό προηγούμενο, αλλά κυρίως θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω -και αποδίδουμε συνολικά στην κυβέρνηση- σε καινοτόμα έργα τα οποία κάνουν την κυκλική οικονομία πράξη.

Από την πρώτη στιγμή που οραματιστήκατε, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, το έργο του Just Go Zero Tilos εξέφρασα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε κατά πόσο αυτό το πρότυπο έργο ανακύκλωσης στον απόλυτο δυνατό βαθμό μπορεί πραγματικά να γίνει πράξη.

Αποδείξατε ότι είναι ένα έργο και μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Προφανώς και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100%, έτσι ώστε να μηδενίσουμε πρακτικά τα απορρίμματα τα οποία κατευθύνονται προς ταφή, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός.

Θέλω να τονίσω για ακόμα μία φορά πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. Είναι δεδομένο ότι ειδικά τα μικρά νησιά χρειάζονται την υποστήριξη της Περιφέρειας για να μπορούν να υλοποιούν τέτοια έργα. Εδώ το ζήτημα δεν είναι η ιδιοκτησία της αρμοδιότητας, αλλά πρωτίστως να γίνει ουσιαστικά η δουλειά προς όφελος όλων των δημοτών της Τήλου. Προφανώς, αυτό ισχύει και για μία σειρά από άλλα σημαντικά έργα τα οποία αφορούν το νησί.

Βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός ο οποίος θα βελτιώσει σημαντικά υποδομές του νησιού, είτε μιλάμε για την υδροδότησή του, είτε μιλάμε για τους δρόμους του, είτε μιλάμε για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Είχα πριν από λίγο την ευκαιρία να επισκεφθώ το νέο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Τήλου, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του και επίσημα σε λίγες μέρες από τώρα, ένα πολύ ωραίο μικρό μουσείο-κόσμημα το οποίο αναδεικνύει και τη μεγάλη πολιτιστική ιστορία αυτού του πολύ όμορφου τόπου.

Θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με την κα Δήμαρχο τις υπόλοιπες σημαντικές εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν, που ως συνήθως αφορούν ζητήματα παιδείας και υγείας. Να πω μία φράση μόνο: θα κάνουμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας -σε προλαμβάνω Δήμαρχε- για να λύσουμε το ζήτημα των κτιριακών υποδομών του νησιού κι όσον αφορά τα ζητήματα της ιδιοκτησίας, αλλά και όσον αφορά την κατασκευή ενός σχολείου το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές της εποχής και να κοιτάζει στο μέλλον.

Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από τον αριθμό των νέων παιδιών που είναι στο νησί και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον του νησιού. Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε σε αυτά και στους δασκάλους και στους καθηγητές ένα αξιοπρεπές και σύγχρονο σχολείο.

Και βέβαια να πω και μια κουβέντα για τα ζητήματα της υγείας, τα οποία πάντα ταλανίζουν τα μικρότερα νησιά. Είναι μία πρόκληση μεγάλη για την κυβέρνησή μας και μία μεγάλη δυσκολία να βρούμε εκείνο το μείγμα κινήτρων έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι η παρουσία γιατρών στα μικρά μας νησιά είναι τέτοια ώστε οι Έλληνες πολίτες που επιλέγουν αλλά και οι ξένοι -γιατί είδα ότι έχετε αρκετούς ξένους οι οποίοι έχουν επιλέξει την Τήλο ως μόνιμη κατοικία- να αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά στα ζητήματα της περίθαλψής τους.

Και πρέπει να πω βέβαια ότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την εφαρμογή την οποία είδα: ο γιατρός ο οποίος καλύπτει το νησί από την Ρόδο -περιστασιακά, να το τονίσω αυτό- έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα, μια βάση δεδομένων ουσιαστικά, έχοντας έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο όλων των ασθενών του νησιού, κάτι το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ και σε πολιτικές πρόληψης αλλά και διευκολύνει την τακτική παρακολούθηση ασθενών που έχουν χρόνια νοσήματα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελεί πιλότο για το τι μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα σε άλλα νησιά, μεγέθους Τήλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

