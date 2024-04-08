Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Σητεία βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε στο Νοσοκομείο Σητείας το οποίο, όπως και τα περισσότερα νοσοκομεία της Κρήτης, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα λόγω έλλειψης προσωπικού. Εκεί τον υποδέχθηκαν πολίτες και νοσηλευτικό προσωπικό.

Συγκινητική ήταν η παραίνεση του παλαίμαχου ενενηντάχρονου Σητειακού αγωνιστή της Αριστεράς, Δημήτρη Αμπουλέρη, προς τον Στέφανο Κασσελάκη: «Πρόεδρε, κράτα το τιμόνι γερά». Ο ίδιος μίλησε με εμφανή συγκίνηση για τους αγώνες τις Αριστεράς, τις εκτελέσεις και τις προσπάθειες που έκαναν για να σωθεί κόσμος. Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης υποσχέθηκε ότι θα δώσει τη μάχη για δικαιοσύνη, δημοκρατία και για ένα καινούργιο παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα.



Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στο Νοσοκομείο της Σητείας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε τα εξής:

«Όποιος έχει στοιχειώδη κατανόηση του νομού Λασιθίου, συνειδητοποιεί για ποιο λόγο είναι ανάγκη αυτά τα νοσοκομεία να συνεχίσουν να υπάρχουν και επιτέλους να στελεχωθούν. Εδώ πέρα η τοπική κοινωνία με τη γενναιοδωρία της και οι νοσηλευτές και οι γιατροί με το φιλότιμο τους, κρατούν αυτό το νοσοκομείο, ας το πούμε, σε μία πολύ βασική συνθήκη, η οποία όμως μπορεί να βελτιωθεί δραστικά.

Δεν είναι δυνατόν αυτό το νοσοκομείο να μην έχει αναισθησιολόγο, παθολόγο, παιδίατρο, με προβλέψιμο πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατόν να βασιζόμαστε στο φιλότιμο για εφημερίες, όποτε χρειαστούν.

Είναι θέμα προτεραιοτήτων: να επενδύσουμε στη δημόσια Υγεία. Πρέπει να στελεχωθεί αυτό το νοσοκομείο. Πρέπει να στελεχωθούν όλα τα νοσοκομεία αυτής της δύσκολης Περιφέρειας και αυτής της περιοχής του νομού, που έχει και ορεινότητα και νησωτικότητα.

Απλά πράγματα: η ανθρώπινη ζωή έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ένα νοσοκομείο το οποίο αγκομαχά να παρέχει τις βασικές υπηρεσίες, πολύ προφανώς αποδεικνύει την εκτίμηση της Νέας Δημοκρατίας για την ανθρώπινη ζωή. Πράξεις και όχι λόγια.

Ευχαριστώ πολύ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.