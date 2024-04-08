Κεχαγιά: Ο κ. Χρυσοχοΐδης παραδέχεται ότι η ΕΛΑΣ είναι υπό διάλυση

Κριτική στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη χρυσοχοΐδη, ασκεί η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, με αφορμή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.
Ειδικότερα, η κα Κεχαγιά κατηγορεί τον κ. Χρυσοχοΐδη για ανεπάρκεια, ενώ κάνει λόγο για παραδοχή του ιδίου της διάλυσης της ΕΛΑΣ.
Αναλυτικά η δήλωση της κας Κεχαγιά:
Όταν μια γυναικοκτονία έξω από Αστυνομικό Τμήμα περιγράφεται ως «ατυχές περιστατικό» κι όταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει πως «το πρόβλημα είναι ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να τρέξει όσο τρέχουν οι εξελίξεις», τότε αυτό συνιστά ωμή παραδοχή της διάλυσης της ΕΛΑΣ και της ανεπάρκειας του ίδιου.
Με το πάσο σας κ. Χρυσοχοΐδη.
